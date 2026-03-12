부산은행, 서민금융 복합지원 협력 '첫걸음'

신용회복위와 협력 체결

원스톱 금융 서비스 제공

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행이 서민금융진흥원, 신용회복위원회와 손잡고 부산·울산·경남 지역 저소득층을 위한 통합 금융지원 시스템을 구축한다. 이는 금융권 최초의 민·관 협력 지역 밀착형 서민금융 복합지원 체계다.

부산은행은 12일 본점에서 민금융진흥원, 신용회복위원회와 '서민금융 복합지원 추진'을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

김성주 BNK부산은행장(오른쪽 세 번째)이 12일 본점에서 김은겸 서민금융진흥원장과 체결한 '서민금융 복합지원 추진'을 위한 업무협약서'를 선보이고 있다.[사진=BNK부산은행] 2026.03.12

김성주 부산은행장과 김은경 서민금융진흥원장(겸 신용회복위원장) 등이 참석한 협약식에서 지역금융 협력 방안을 논의했다.

이번 협약은 부산·울산·경남 지역 서민·소외계층이 겪는 복합적 어려움을 개별 기관의 단편적 지원이 아닌 통합 서비스로 제공하기 위해 마련됐다.

세 기관은 올해 3분기 내 복합지원 수요가 높을 것으로 예상되는 부산 구도심 지역인 중앙동에 복합지원센터를 개소할 계획이다.

복합지원센터는 민간·정책서민금융 및 고용·복지 상담, 채무조정 지원, 금융교육 등을 원스톱으로 제공한다. 부산은행은 복합지원 이용자를 위한 맞춤형 금융상품도 3분기 중 출시한다. 제도권 금융 복귀를 위한 소액신용대출 상품과 종잣돈 마련을 지원하는 적금상품으로 금융 사각지대 해소와 자산 형성을 동시에 추진한다.

세 기관은 이동점포를 활용한 '찾아가는 복합지원 서비스'도 시행한다. 금융 접근성이 낮은 지역을 직접 방문해 복합지원 상담을 제공하고 상담직원 대상 금융교육을 실시해 금융 소외계층 지원망을 확대한다.

김성주 부산은행장은 "이번 협약은 서민금융과 복지를 유기적으로 연결해 지역 내 금융 사각지대를 실질적으로 해소하기 위한 의미 있는 첫걸음"이라며 "경계계층과 금융·디지털 소외계층을 위한 포용금융 실천에 적극 나서겠다"고 말했다.

김은경 서민금융진흥원장은 "공공과 민간이 책임을 다하는 지역금융 협업 모델을 선도적으로 구축·확산해 금융에서 소외되는 취약계층이 없도록 빈틈없이 지원하겠다"고 전했다.

news2349@newspim.com