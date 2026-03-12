순천시, 전략산업 연계 공공기관 유치 본격화

마사회 포함 5대 분야 14개 과제·법 개정 추진

[순천=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 순천시가 전남·광주 행정통합과 공공기관 2차 이전에 대비해 지역 전략산업과 연계한 맞춤형 공공기관 유치에 나섰다고 12일 밝혔다.

단순 물리적 이전을 넘어 순천 미래성장 산업과 기능적으로 결합되는 기관을 선제 유치해 지역 발전 동력을 확보한다는 구상이다.시는 1차 이전의 균형발전 취지를 계승해 '지역 특화산업 연계 맞춤형 재배치'를 핵심 전략으로 제시했다.

순천시 청사 [사진=순천시] 2026.03.12 chadol999@newspim.com

공공기관과 지역산업이 맞물릴 때 정주여건 개선과 인구 유입, 경제 활성화 등 선순환 구조를 만들 수 있으며 전남·광주 통합 시대 남해안권 중심 도시로서의 위상도 함께 강화할 수 있다는 판단이다.

이를 위해 시는 자체 용역과 부서 보고를 토대로 반도체·문화·우주·바이오·치유 등 5대 분야 14개 핵심과제를 확정했다. 이 가운데 공공기관 이전 11개, 신설 2개, 제도개선 1개가 포함됐다.

유치 대상 기관으로 반도체·수자원 분야에 한국산업기술진흥원, 한국전자기술연구원(분원), 한국수자원공사, 문화콘텐츠 분야에 문화체육관광부, 한국콘텐츠진흥원(분원), 한국디자인진흥원, 한국공예문화디자인진흥원 등이 꼽혔다. 그린바이오 분야는 농협중앙회, 한국식품산업클러스터진흥원, 한국어촌어항공단, 치유 분야는 한국마사회가 목표다.

시는 마사회의 기존 사행 이미지에서 벗어나 순천 생태·치유 자원과 결합한 '생태·치유형 레저 모델'로의 전환을 제안할 방침이다. 신설 건의로는 우주항공산업진흥원과 남부권신산업수도개발청 설치를 추진한다.

또한 혁신도시 외 지역으로도 공공기관 이전이 가능하도록 혁신도시법 개정을 요구해 통합 지역 내 입지 자율성을 확보하고 전략적 유치 기반을 마련할 계획이다.

