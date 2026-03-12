경남도, 디지털 성범죄 피해자 지원·예방 종합대책 본격 추진

4개 분야 15개 사업 중심 추진

불법촬영 근절·예방교육 강화

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도는 디지털 성범죄 피해자 지원과 예방을 위해 올해 종합대책을 본격 추진한다고 12일 밝혔다.

피해자 지원, 사전 예방, 교육·홍보, 협력체계 구축 등 4개 분야 15개 사업을 중심으로 진행된다.

디지털 성범죄피해 상담 전화1366 홍보포스터[사진=경남도] 2026.03.12

도는 경남디지털성범죄피해자지원센터를 전문기관에 위탁해 상담 인력을 확대하고 전문성을 강화한다. 피해자는 여성긴급전화 1366을 통해 24시간 상담을 받을 수 있으며, 초기 상담 후 전문기관으로 즉시 연계돼 불법촬영물 삭제지원과 수사·의료·법률 연계 등 맞춤형 지원을 받는다.

중앙 디지털성범죄피해자지원센터와의 협업 시스템을 활용해 딥페이크 영상 삭제도 신속히 지원할 계획이다.

불법촬영 근절을 위한 예방 활동도 강화된다. 도내 공중화장실 5,158곳을 연중 점검하고, 7월부터 9월까지 도청 및 산하기관 등 60개 공공기관과 전 시군을 대상으로 화장실·탈의실·샤워실에 민·관·경 합동점검을 실시한다. 경남경찰청과 협력해 불법카메라 탐지기 대여 서비스도 운영한다.

도민 인식 개선을 위해 찾아가는 폭력예방교육(285회 이상), 이동식 불법카메라 체험실 및 VR 체험구역 운영, 디지털성범죄 예방교육 강사단 운영 등을 추진한다. 아동·청소년을 대상으로는 아이성큼버스를 활용한 체험형 교육도 이어간다.

경찰청과 교육청, 디지털성범죄피해자지원센터, 1366센터 등 유관기관이 참여하는 실무협의체를 운영해 피해 사례 공유와 신속한 피해자 지원 연계, 예방교육 협력, 제도 개선사항 발굴 등을 추진한다.

강숙이 경남도 여성가족과장은 "디지털 성범죄는 누구에게나 발생할 수 있는 범죄인 만큼 예방과 피해자 지원을 동시에 강화하고 있다"며 "도민이 안전하게 디지털 환경을 이용할 수 있도록 대응체계를 지속적으로 강화하겠다"고 말했다.

