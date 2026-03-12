충남교육청, 유아 무상교육 5세→4세 확대…학비 지원도

내년까지 3~5세 확대 지원

[홍성=뉴스핌] 오영균 기자 = 충남교육청은 유아 무상교육비 지원 대상을 지난해 5세에서 2026년에는 4~5세로 확대한다. 교육부에서 추진하는 단계적 무상교육 사업의 일환으로, 내년까지 3~5세로 대상을 확대 지원할 계획이다.

지난해 5세만 지원했던 단계적 무상교육비는 올해 4세까지 지원 범위를 확대해 총 1만3468명을 대상으로 122억 3628만 원을 지원한다.

어린이집 원생들.[사진=뉴스핌DB]

단계적 무상교육비의 단가는 전년과 동일한 공립유 월 2만 원, 사립유 월 11만 원이며, 12개월간 지원한다.

또 지난해 4~5세에게 월 5만 원씩 지원하고 있는 유아 학비 추가 지원 사업도 올해에는 3세까지 확대지원한다.

2026년 현재 충남교육청이 3~5세 유아를 대상으로 지원하는 교육비는 ▲유아 학비(교육과정비) ▲방과후 과정비 ▲유아 학비 추가 지원 ▲4~5세 단계적 무상 교육비 ▲충남교육청 자체 사립유치원 무상 교육비 ▲외국 국적 유아 학비로 총 6개 분야에서 유아 1인당 최대 월 72만 3000원을 지원하고 있다.

한복연 유아교육복지과장은 "충남교육청에서는 유아들이 생애 출발선에서부터 균등한 교육 기회를 보장받고, 학부모님들의 교육비 부담을 덜 수 있도록 유아교육에 대한 지원을 빈틈없이 챙겨나가겠다"라고 밝혔다.

