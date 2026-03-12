경남도, 홍콩·선전서 중화권 봄꽃 관광객 유치 총력

주강삼각주 8600만 시장 공략

진해군항제 중심 관광상품 제안

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도가 봄꽃 여행 수요가 높은 중화권 시장을 겨냥해 본격적인 방한 관광객 유치전에 나섰다.

도는 11일부터 12일까지 이틀간 홍콩과 선전에서 열린 한국관광공사 주최 'K-관광로드쇼'에 관광정책과와 경남상해사무소가 공동 참여해 현지 여행사를 대상으로 밀착형 관광 마케팅을 펼쳘다고 12일 밝혔다.

경남도가 지난 11일부터 12일까지 한국관광공사가 홍콩과 선전에서 개최한 'K-관광로드쇼'에서 현지 여행사를 대상으로 밀착형 관광 마케팅을 펼치고 있다.[사진=경남도] 2026.03.12

홍콩·선전·마카오를 포함한 주강삼각주 지역은 인구 8600만 명, GDP 2500조 원 규모의 중국 3대 경제권 중 하나로, 개인 소득이 높아 경남도가 전략적 마케팅을 이어오던 핵심 시장이다.

11일 홍콩 리츠칼튼호텔에서 열린 '홍콩 K-관광로드쇼'에서는 현지 여행사와 글로벌 온라인 여행사(OTA), 항공사 관계자를 대상으로 1대1 비즈니스 상담회가 진행됐다. 도는 이 자리에서 진해군항제 등 대표 봄꽃 축제를 소개하고 신규 관광상품 개발을 제안했다.

이어 12일 선전 쉐라톤호텔에서 열린 지역콘텐츠 설명회에서는 여행업계 관계자 250여 명이 참석한 가운데 함안 낙화놀이 등 봄꽃 관광자원을 선보였다. 도는 남해안 해양관광과 지리산권 웰니스 관광 등 경남 주요 관광자원을 홍보하며 지역 특화 매력을 부각시켰다.

도는 중국 남부지역을 대상으로 한 한국관광공사의 방한 캠페인에 꾸준히 참여하며 현지 내 '봄꽃 관광지 경남' 인지도를 높여왔다. 올해 초에는 광저우 대형 여행사가 진해군항제 관광상품을 출시해 공동 모객을 진행하는 등 현지 관심이 이어지고 있다.

현지 여행사 상품개발 담당자 치엔라오 씨는 "일본 중심이던 벚꽃 관광에서 한국 벚꽃 상품도 충분한 가능성이 있다"며 "벚꽃과 남해안 관광을 연계한 상품 개발을 검토하겠다"고 말했다.

심우진 경남도 관광정책과장은 "홍콩과 중국 남부 지역은 봄꽃 여행 선호도가 매우 높은 핵심 시장"이라며 "현지 업계와의 긴밀한 네트워크를 통해 경남을 K-봄꽃 여행의 거점으로 자리매김시키고, 함안 낙화놀이 등 지역 특화 콘텐츠를 지속 발굴해 외국인 관광객 유치에 나서겠다"고 전했다.

news2349@newspim.com