부산국제록페스티벌, 문체부 '예비 글로벌 축제' 선정

해외 홍보 및 AI 서비스 글로벌화 추진

국비 지원, 세계적 음악 축제 성장 목표

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시는 12일 문화체육관광부(이하 문체부) 주관 '글로벌 축제' 육성 사업 공모에서 부산국제록페스티벌이 '예비 글로벌 축제'로 최종 선정됐다고 밝혔다.

이번 공모는 문체부가 방한 관광객 3000만 명 시대를 열기 위해 전국의 문화관광축제 중 세계적인 잠재력을 가진 축제를 선별해 집중 지원하는 사업이다.

시는 부산국제록페스티벌의 독창성을 확보하기 위해 해외 축제 관계자들과 네트워크를 강화하고, 해외 관객 맞춤형 온·오프라인 홍보 전략을 선제적으로 추진하며 심사 기준을 충족시키는 데 총력을 다했다.

지난해 열린 부산국제록페스티벌[사진=부산시] 2026.01.26

이번 '예비 글로벌 축제' 선정에 따라 '부산국제록페스티벌'은 2억 5000만 원의 국비 지원과 함께 전문가 컨설팅 및 맞춤형 지원을 받게 된다.

또 ▲해외 현지 홍보 및 마케팅 ▲글로벌 관광 상품 개발 ▲인공지능(AI) 기술을 활용한 다국어 서비스 등 수용 태세 개선을 지원도 함께 추진된다.

향후 매년 성과 평가 결과에 따라 지속적인 국비 지원 여부가 결정되는 만큼, 시는 내실 있는 사업 추진을 통해 글로벌 축제로 나아가기 위한 지위를 공고히 해나갈 방침이다.

시는 향후 부산국제록페스티벌을 영국의 '글래스톤베리', 일본의 '후지록 페스티벌'과 어깨를 나란히 하는 세계적인 음악 축제로 키워나갈 계획이다.

이를 위해 ▲글로벌 라인업 강화 ▲해외 관객 맞춤형 콘텐츠 개발 ▲친환경 축제 운영 등 다각적인 방안을 모색하고 있다.

박형준 시장은 "이번 예비 글로벌 축제 선정은 부산국제록페스티벌이 가진 독보적인 콘텐츠 역량과 부산의 역동성이 만들어낸 성과"라며 "부산국제록페스티벌이 전 세계 음악 팬들이 열광하는 글로벌 K-콘텐츠의 허브로 거듭날 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.

