NHN링크, 이소라 봄 콘서트 '봄의 미로' 5월 개최

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 올 봄, 이소라의 콘서트가 다시 찾아온다.

NHN링크(대표 왕문주)는 자사 제작 공연인 2026 이소라 여덟 번째 봄 콘서트 '봄의 미로'를 5월 2일과 3일 경희대학교 서울캠퍼스 평화의전당에서 개최한다고 밝혔다. 오는 13일 오후 8시부터 티켓링크에서 티켓 판매를 시작한다.

이소라 '봄의 미로' 콘서트 포스터. [사진=NHN링크]

이번 콘서트에서는 '봄의 미로' 타이틀에 맞춘 무대 연출을 비롯해, 5인조 밴드와 16인조 스트링 오케스트라(string orchestra)가 함께해 고품격 무대를 선사할 예정이다.

지난해 3월 열린 2025 이소라 일곱 번째 봄 콘서트 '봄 밤 핌'은 만 하루도 되지 않아 4회 공연 전 좌석이 매진되며 화제를 모았다. 올해 봄 콘서트 역시 팬들의 높은 관심 속에 치열한 예매 경쟁이 예상된다.

NHN링크 관계자는 "따뜻한 봄 5월, 가수 이소라만의 특별하고 아름다운 무대가 열릴 예정이니 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.

가수 이소라는 이번 공연을 앞두고 데뷔 이래 처음으로 개설한 공식 유튜브 채널을 통해, 자체 콘텐츠 '이소라의 첫봄'을 매주 금요일 선보인다. 첫 방송은 오는 13일 오후 9시 공개된다.

'이소라의 첫봄'은 가수, 배우, 개그맨 등 동료 게스트가 출연해 이소라와 이야기를 나누는 콘텐츠다. 이소라는 게스트가 신청한 곡을 부르거나 게스트와 함께 노래할 계획이다. 첫 회 게스트로는 온라인 콘텐츠 창작자 겸 배우 문상훈이 출연한다.

