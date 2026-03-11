뉴스핌 AI 아카데미, 3월 무료 AI 교육 특강 개설

실습 통해 창작과 실무 적용 기회
[부산·경북=뉴스핌] 남경문 기자 = 뉴스핌 인공지능(AI) 아카데미는 생성형 AI 시대를 맞아 일반인 누구나 쉽게 인공지능 기술을 배우고 활용할 수 있도록 '3월 AI 교육 무료 특강'을 진행한다.
이번 특강은 이전 과정에 대한 추가 개설 요청이 이어지면서 커리큘럼을 확대한 것이 특징이다. 교육은 오는 27일까지 3주간 진행되며 참가 목적에 맞게 ▲창작자▲입문자▲자영업자 등 3개 맞춤 트랙으로 운영된다.
월요일 오전에는 '창작자 과정' 나만의 AI 애니메이션 제작하기가 열린다. ChatGPT 기반 캐릭터 프롬프트 작성부터 이미지·영상 생성, 캡컷(CapCut)을 활용한 편집까지 애니메이션 제작 전 단계를 실습한다.
수요일 오전에는 '입문자 과정' 왕초보도 가능한 AI 숏폼 콘텐츠 제작이 마련됐다. 생성형 AI 활용법, 대화 설계, 캐릭터 디자인, 영상 합성 기법 등을 통해 초보자도 짧은 시간에 완성도 높은 콘텐츠를 제작할 수 있도록 돕는다.
금요일 오후에는 '자영업 과정' 생성형 AI 실무 콘텐츠 제작이 진행된다. 캔바(Canva) AI와 그록(Grok)을 이용한 카드뉴스 및 숏폼 광고 제작, 실무형 글쓰기 등을 다루며 소상공인의 매출 향상에 직접적인 도움이 될 실전 중심 교육이다.
뉴스핌 AI 아카데미 관계자는 "AI 기술을 창작이나 실무에 접목하려는 수요가 빠르게 늘고 있다"며 "이번 특강은 3월 진행되는 마지막 무료 교육으로, AI를 어렵게 느꼈던 이들에게 실질적인 결과물을 만들어보는 기회가 될 것"이라고 말했다.
수강 신청은 포스터 내 QR코드 또는 전화 문의를 통해 가능하며 방문 접수는 경북 포항시 북구 서동로 90 뉴스핌 AI 아카데미 4층에서 받는다.
news2349@newspim.com