인천 '동북아 크루즈 허브' 육성…인천시, 크루즈 관광객 유치·콘텐츠 강화

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 인천항을 동북아 크루즈 허브로 만들기 위해 관련 분야에 대한 지원을 강화한다.
인천시는 '크루즈 산업 육성 5개년 계획(2026∼2030)'을 수립하고 크루즈 관광·콘텐츠를 개발, 추진한다고 10일 밝혔다.
올해 인천에는 지난해(32항차) 보다 4배 이상 증가한 133항차(관광객 20만명)의 크루즈 입항이 예정돼 있다.
시는 인천관광공사와 협력해 크루즈 관광객의 서비스를 강화하기로 했다.
시는 올해 인천항만공사와 한국관광공사 등 관계기관과 함께 인천크루즈전용터미널∼상상플랫폼∼송도국제도시 등 주요 관광지를 연결하는 무료 셔틀버스 운영을 확대할 계획이다.
또 크루즈 관광객의 체류 시간이 늘어나는 추세에 맞춰 관광객 증가가 실제 지역 소비로 이어지도록 체류형 관광 콘텐츠 개발에 주력하기로 했다.
한편 시는 이날 시청에서 학계와 관계기관 전문가들이 참석한 크루즈산업발전위원회를 열고 인천 크루즈 산업 육성 5개년 계획에 대한 정책 자문을 받았다.
회의에서는 ▲ 전략적 유치 마케팅 ▲ 차별화된 관광 콘텐츠 개발 ▲ 크루즈 관광객 수용태세 개선 ▲ 크루즈 산업 생태계 조성 등 당면 핵심 과제들이 집중적으로 논의됐다.
전문가들은 급증하는 크루즈 관광객을 효과적으로 수용하기 위한 관광 인프라 정비와 관광 편의 개선을 주문했다.
인천시 관계자는 "인천이 동북아 크루즈 허브로 도약할 수 있도록 크루즈 유치에 적극 나서고 관광객 수용태세와 콘텐츠를 강화하겠다"고 말했다.
