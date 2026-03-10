국힘 성남중원 당협 "공천 관련 주장·특별당비 관련 내용 허위사실"

[성남=뉴스핌] 정종일 기자 = 경기 성남시 국민의힘 중원구당원협의회 6.3 지방선거 출마 예정 후보자들이 10일 오후 공정한 경선을 요구하며 기자회견을 개최하자 같은 날 오후 성남중원당원협의회가 입장문을 발표했다.
성남중원당협은 입장문을 통해 "지방선거 공천 관련 주장 및 특별당비와 관련된 내용에 대해 특정 인물들의 출마 무산과 관련된 주장과 특별당비 납부종용과 사용 등은 사실과 다르다"고 밝혔다.
또 성남중원당협은 "앞서 출마희망자들에게 예고한대로 책임당원 가입 성과 및 정당행사 참석률, 지역평판, PPT 평가 등을 종합적으로 평가한 후 해당 출마자들(김두일, 김정희, 김동민, 허준)에게 개별 고지해 주었고 출마기회 부여를 위해 객관적 점수가 부족해 정치 경험, 연령, 출마경력 등을 종합적으로 고려해 선당후사를 위한 경기도의원 출마를 권유한 바 있다"고 해명했다.
이어 "해당 인사들은 스스로 도의원 출마 및 정치 활동 의사가 없다는 입장을 밝혔기 때문에 사실상 출마 의사가 없음을 확인하여 출마가 이루어지지 않은 것이며 일부는 교육과정 중 포기를 했다"고 덧붙였다.
특별당비 납부 관련 주장에 대해서도 "당협위원장은 특별당비 납부 사실 자체를 전혀 알지 못했고 요청한 사실이 없다"고 밝혔다.
또 "특별당비는 당원협의회에 직접 납부되는 구조가 아니라 당원 개인이 국민의힘 경기도당에 자발적인 의사에 따라 납부하는 방식으로 운영되는데 해당 금액은 경기도당에서 적립금 형태로 관리되며 실제 결제, 회계 운영 및 집행 또한 경기도당이 직접 처리하는 구조이며 제21대 대통령선거 당시 전부 중앙당의 선거보전 가능비용 범위내에 사용하였으며 이 모든 것 또한 당시 경기도당에 정상적인 회계처리와 선관위에 최종적인 보전까지 받은 사안"이라고 설명했다.
그러면서 "특별당비 납부 및 사용과 관련된 주장은 명백한 허위사실이며 특별당비 납부 종용이나 공천헌금과 같은 터무니 없는 주장이 계속 제기되는 것은 명백한 허위사실 유포이자 심각한 명예훼손 행위"라고 강조했다.
이어 중원당협은 "허위 주장에 대해 더 이상 묵과하지 않을 것이며 사실 확인 없이 유포되는 허위사실에 대해서는 강력한 법적 조치를 취할 것"이라고 전했다.
