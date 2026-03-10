'반포대교 추락' 운전자에 약물 건넨 공범 구속

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 서울 반포대교에서 포르쉐 차량을 몰다 추락 사고를 낸 운전자에게 약물을 전달한 혐의를 받는 공범 A씨가 구속됐다.
서울서부지법은 10일 마약류관리법 위반 혐의를 받는 30대 여성 A씨에 대해 구속영장을 발부했다. 김형석 영장전담판사는 "증거인멸 및 도망 염려가 있다"며 이유를 설명했다.
A씨는 지난달 25일 약물에 취한 상태로 운전하다 반포대교에서 추락 사고를 낸 B씨에게 마약류를 건넨 혐의를 받는다.
A씨는 사고 당일 B씨의 차량 조수석에 동승했던 인물로 지난 2일 경찰에 자진 출석해 조사를 받았다. 경찰 조사에서 A씨는 B씨에게 약물을 전달했다는 취지로 진술했다고 전해졌다.
경찰은 A씨의 투약 여부와 마약류 확보 경위, 유통 과정 등을 집중 조사할 방침이다.
앞서 B씨는 지난달 25일 오후 8시40분께 약물에 취한 채 포르쉐 차량을 몰고 서울 반포대교를 주행하다 난간을 들이받고 잠수교 인근 한강 둔치로 추락하는 사고를 냈다. 경찰은 지난 6일 B씨를 마약류관리법 위반과 도로교통법상 약물 운전, 위험운전치상 혐의로 구속 송치했다.
