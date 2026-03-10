국립예술단체 청년 단원 456명 3기 발대식…김영수 차관 "예술 성장, 지원"

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 문화체육관광부는 10일 국립국악원 예악당에서 국립예술단체 청년 교육단원 통합선발 3기 발대식을 개최했다.
이날 행사는 국립오페라단, 국립발레단, 국립합창단, 국립심포니오케스트라, 국립현대무용단, 국립극단, 국립정동극장 등 7개 국립예술단체와 국립국악원, 국립극장, 국립예술단체연합회가 함께했으며, 김영수 제1차관이 현장을 찾아 청년 교육단원 456명의 출발을 격려했다.
차세대 공연예술 인재를 육성하는 사업인 '국립예술단체 청년 교육단원 육성'에는 2024년 350명, 2025년 542명에 이어 올해는 통합선발 456명과 별도 선발 17명을 포함해 총 473명이 활동할 예정이다. 지난 1월 진행된 통합공모에는 총 2489명이 참여해 4.83대 1의 경쟁률을 기록했다. 특히 국립극단은 60명 선발에 842명이 몰려 14.03대 1의 최고 경쟁률을 보였다.
김영수 차관은 "이번 발대식은 서로 다른 분야의 청년 예술인들이 만나 꿈을 향해 한 걸음 더 나아가는 출발점이다. 성장할 수 있도록 문체부와 국립예술단체가 함께 최선을 다해 뒷받침하겠다"고 밝혔다.
김 차관은 "인공지능(AI) 시대에 연기든 음악이든 무용이든, 표현할 때의 쾌감과 관중들과의 교감은 인공지능 알고리즘도 구현하지 못한다. 인간만이 할수 있다. 여러분들은 요즘 시대에 귀한 분들이다. 예술과 성취를 열심히 하면 세상에 도움이 될 것이다"라고 당부했다.
박인건 국립극장장은 "초심·열심·뒷심의 3심으로 보이지 않는 경쟁에서 앞서 나가길 바란다"고 말했다.
청년 교육단원들은 클래식, 무용, 전통, 연극 등 소속 단체별로 월 30~40시간의 전문 실무 교육을 받으며, 올해 국립예술단체의 다양한 공연 무대에도 참여하게 된다. 11월에는 결과발표회를 열어 한 해의 성과를 분야별로 선보인다.
