전북자치도 '국립해양도시과학관 건립' 예타 대상 선정

해양에너지·미래 해양도시 체험 거점 마련
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도는 국립해양도시과학관 건립 사업이 2026년 1분기 예비타당성조사(예타) 대상에 선정됐다고 10일 밝혔다.
과학관은 김제시 심포항 일원 2만4054㎡ 부지에 지상 3층 규모로 조성되며 총사업비 1354억 원이 투입된다. 해양도시와 해양신산업을 주제로 전시·교육·체험 기능을 갖춘 국내 최초의 해양도시 특화 과학관으로 계획됐다.
과학관이 건립되면 국민이 미래 해양도시와 해양산업을 직접 체험하고 이해할 수 있는 국가 해양교육·체험 시설로 활용될 전망이다.
RE100 에너지 전환, 해양에너지, 스마트 수변도시 등 관련 기술을 체험하고 교육하는 공간도 조성돼 해양 분야 인재 양성과 산업 인식 제고에도 기여할 것으로 기대된다.
또 새만금 산업단지와 스마트 수변도시, 해양관광 인프라와 연계해 지역 해양교육·관광 거점 역할도 수행할 계획이다.
이 사업은 과거 예타 대상사업 선정 과정에서 기존 해양문화시설과의 차별성이 부족하다는 이유로 한 차례 탈락한 바 있다.
이후 전북도는 사업 콘셉트를 '해양생명 중심 전시시설'에서 '해양도시·해양에너지·기후위기 대응 기술을 체험하는 미래형 과학관'으로 재편하고 전문가 자문과 중앙부처 협의를 통해 사업 내용을 보완해 왔다.
전북자치도는 이번 선정을 계기로 해양수산부와 김제시 등 관계기관과 협력해 예비타당성조사 대응과 사업 계획 구체화에 나설 방침이다.
김미정 전북자치도 새만금해양수산국장은 "국립해양도시과학관은 해양에너지와 기후위기 시대에 대응하는 미래 해양도시 비전을 담은 국가 프로젝트"라며 "예비타당성조사를 철저히 준비해 사업이 본격 추진될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com