서울5호선 김포·검단 연장선 건설 확정…유정복 "수도권 서북부 교통난 완화"

[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 검단을 거쳐 김포까지 이어지는 서울지하철5호선 김포·검단 연장선 건설이 확정됐다.
유정복 인천시장은 10일 '서울5호선 김포·검단 연장사업'이 정부의 예비타당성조사를 최종 통과해 건설이 확정됐다고 밝혔다.
서울5호선 김포·검단 연장선은 현재 5호선 기점인 서울 방화에서 인천 검단을 거쳐 김포까지 총 25.8km 구간을 신설하는 것으로 모두 3조5587억원의 사업비가 투입된다.
유 시장은 "서울 5호선 김포·검단 연장선이 개통되면 수도권 서북부지역의 만성적인 교통난을 완화하고 검단에서 서울로의 출퇴근 여건이 획기적으로 개선될 것"이라고 말했다.
인천시와 김포시는 김포검단 연장선 건설을 위해 긴밀하게 협력하며 정부의 예비타당성조사에 대비했다.
유 시장은 재정사업평가 분과위원회에 사업의 시급성과 당위성을 설명했다.
인천시는 인천지하철2호선을 고양까지 연장하는 방안도 추진하고 있다.
인천2호선 고양 연장선은 서구 독정역에서 김포를 거쳐 경기도 고양시(일산)까지 19.63㎞를 신설하는 것으로 사업비는 2조800여억원에 이를 것으로 예상된다.
고양 연장선은 현재 정부의 예비타당성조사대상 사업으로 선정돼 있는 상태이다.
유 시장은 "검단은 서울5호선 연장과 서부권 광역급행철도 등으로 인천의 광역철도망 중심지가 되고 있다"며 "현재 추진 중인 인천2호선 고양 연장선도 예타를 통과해 건설되도록 최선을 다하고 있다"고 말했다.
