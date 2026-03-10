용인특례시, 공동주택 관리비 절감 자문지원단 신설

[용인=뉴스핌] 노호근 기자 = 용인특례시는 시민 80%가 거주하는 공동주택의 관리비 부담을 줄이기 위해 '공동주택 관리비 절감 자문지원단'을 신설·운영할 계획이다.
시는 10일 지역 공동주택의 투명하고 효율적인 관리체계를 확립, 가계부담 완화와 안정적 주거환경 조성을 기대한다고 밝혔다.
자문지원단은 에너지, 회계·관리일반, 건축·토목·설비 등 공사 분야, 경비·청소·소득 등 용역 분야에서 비용 절감과 관리비 누수 사각지대 방지를 위한 종합 컨설팅을 제공한다.
이를 위해 공동주택 관리 조례를 개정하고, 기존 관리자문단을 포함해 분야별 전문자격증 소지자 등 30명 이내 인력을 구성할 방침이다.
조례 개정 전에는 현재 운영 중인 '공동주택관리자문단'과 '주택관리사'를 활용해 공사·용역 적정성 검토와 비용 절감 자문을 진행한다.
이상일 시장은 "시민들이 관리비 고지서에서 줄어든 금액을 직접 확인할 수 있는 체감행정을 펼치겠다"며 "공동주택 거주 시민의 주거만족도와 안정성을 높여 안심 주거환경을 만들겠다"고 밝혔다.
