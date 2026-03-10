전체기사 최신뉴스 GAM
2026.03.10 (화)
김동연 "'사람 중심' 피지컬 AI 시대 비전 선포...AI 강국 실현 앞당길 것"

기사입력 :

최종수정 :

피지컬 AI 3대 전략 발표...사람 중심 피지컬 AI 시대 선도
소녀와 로봇의 댄스 협연...'기술과 인간의 따뜻한 동행' 연출

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 김동연 경기도지사가 '사람 중심' 피지컬 AI 시대의 본격적인 시작을 선언하며, 경기도 전역을 피지컬 AI 실증 공간으로 만들어 대한민국 피지컬 AI 혁신을 선도하겠다는 비전을 선포했다.

김동연 경기도지사는 10일 성남 판교 글로벌비즈센터에서 시장·기업·학계 관계자 등 100여 명이 참석한 가운데 '경기도 피지컬 AI 비전 선포식'을 열고 사람 중심의 피지컬 AI 시대를 위한 정책 방향과 실행 전략을 발표했다. [사진=경기도]

김동연 지사는 10일 성남 판교 글로벌비즈센터에서 시장·기업·학계 관계자 등 100여 명이 참석한 가운데 '경기도 피지컬 AI 비전 선포식'을 열고 사람 중심의 피지컬 AI 시대를 위한 정책 방향과 실행 전략을 발표했다.

김 지사는 비전 선언에서 "피지컬 AI는 자본이나 기술 투자도 중요하지만 더 중요한 것은 현장 적용과 확장이 경쟁의 관건이다"라며 "경기도는 산업용로봇 보급률 전세계 2위, 메모리 반도체 세계 1위다. 경기도에 제조업이 많이 있는데 그런 공정을 보며 학습한 피지컬 AI가 갖고 있는 경쟁력은 전세계에 경기도를 따를 곳이 없다"고 말했다.

이어 그는 "경기도정의 방향은 사람 중심 경제, 휴머노믹스로 경기도가 하는 모든 도정의 중심에는 사람이 있다"면서 "우리가 추구하는 피지컬 AI의 중심도 사람 중심 피지컬 AI라고 이해하시면 좋을 것 같다"고 설명했다.

그러면서 "경기도는 이미 AI국 신설과 AI 혁신 클러스터 조성, AI 돌봄, 4차산업혁명센터 등 제도적 기반을 마련했다. 사람 중심 피지컬 AI를 통해서 대한민국이 AI 3대 강국에 들어갈 수 있도록 열심히 노력하겠다"고 덧붙였다.

◆ 피지컬 AI 3대 전략 발표...사람 중심 피지컬 AI 시대 선도

김 지사는 이날 '사람 중심의 피지컬 AI 시대'를 실현할 세 가지 전략으로 ▲피지컬 AI 산업 생태계 조성 ▲일자리에서 일거리 시대로의 전환 ▲피지컬 AI 기본사회 구현을 제시했다.

첫 번째 전략은 피지컬 AI 산업 생태계 조성이다. 피지컬 AI 혁신 기술을 선도하는 'AI 등대공장'을 발굴·확산하고, 소부장 기업·스타트업·연구기관이 함께 성장하는 기술 혁신 생태계를 구축한다. 아울러 북부권(방산·재난), 서남부권(바이오·제조), 동남부권(자율주행·반도체)을 연결하는 '피지컬 AI 삼각 벨트'를 조성해 경기도 전역을 피지컬 AI 실증 공간으로 만들겠다는 구상이다. 또한 현장 숙련 기술을 로봇 학습데이터로 전환하는 '장인 AI데이터 국가 자산화'를 추진, 사람의 숙련이 AI를 가르치고 AI가 다시 산업을 이끄는 선순환 구조를 구축한다.

김동연 경기도지사는 10일 성남 판교 글로벌비즈센터에서 시장·기업·학계 관계자 등 100여 명이 참석한 가운데 '경기도 피지컬 AI 비전 선포식'을 열고 사람 중심의 피지컬 AI 시대를 위한 정책 방향과 실행 전략을 발표했다. [사진=경기도]

이를 위해 올해 피지컬 AI확산센터를 구축해 로봇 훈련·운용 시설과 장비를 조성할 예정이다. 또 기업 현장에 필요한 맞춤형 교육프로그램을 개발하고 피지컬 AI를 도입하기를 원하는 제조기업에 컨설팅을 추진할 방침이다.

두 번째 전략은 일자리(JOB)에서 일거리(WORK) 시대로의 전환을 통해 새로운 일자리를 만들겠다는 것이다. AI기업 1천 개를 육성해 'AI스타트업 천국' 시대를 열고, 창업교육·초기 사업화 자금 지원·실증 공간 조성 등을 통해 유니콘 기업을 육성한다. AI 현장감독, 로봇 운용사, AI 돌봄사 등 AI와 함께 일하는 새로운 직종을 만들고, 교육부터 취업까지 신 일자리 획득 경로를 체계적으로 지원한다. 나아가 지역 대학·출연기관·피지컬 AI기업이 협력하는 '현장 밀착형 AI전환 교육 및 취업 플랫폼'을 구축한다.

세 번째 전략은 피지컬 AI 기본사회 구현이다. AI 기술이 성장의 수단을 넘어 모든 도민의 존엄한 일상을 지탱하는 사회적 인프라가 되는 'AI기본 사회'를 만든다. 의료·돌봄·주거 분야에 AI 주치의·돌봄 로봇·스마트 주거 서비스를 제공하고, 가장 취약한 곳에 AI 기술이 먼저 닿는 기본사회를 실현할 계획이다.

◆ 소녀와 로봇의 댄스 협연...'기술과 인간의 따뜻한 동행' 연출

이날 행사에서는 피지컬 AI 기술이 사람의 삶을 어떻게 변화시킬 수 있는지를 보여주는 소녀와 로봇의 협연 오프닝 공연이 진행돼 눈길을 끌었다. 휠체어를 탄 소녀가 휴머노이드 로봇과 함께 무대에 올라 웨어러블 로봇을 착용하고 춤을 추는 퍼포먼스를 통해, 기술이 사람의 가능성을 확장하는 '사람 중심 피지컬 AI'의 의미를 상징적으로 표현했다.

이어 열린 특별대담은 '피지컬 AI 시대, 경기도의 기회와 과제'를 주제로 진행됐다.

유태준 한국피지컬AI협회장, 장영재 카이스트 산업및시스템공학과 교수, 조준희 한국AI·소프트웨어산업협회장, 임대호 오산 운천고 3학년 로봇동아리 기장 등 참석자들은 글로벌 피지컬 AI 경쟁 속에서 대한민국과 경기도의 역할, 인재 양성, 기업 실증 환경 구축, 청소년 AI 교육 기회 확대 등에 대해 의견을 나눴다.

행사에서는 '경기 AI 혁신 클러스터 거점 개소 세리머니'도 함께 진행됐다. 판교 허브(제2판교테크노밸리 글로벌비즈센터)를 중심으로 조성되는 경기 AI 혁신 클러스터는 부천(로봇/삼보테크노타워), 시흥(바이오/정왕어울림센터), 하남(서비스/하남스타트업캠퍼스), 의정부(제조/의정부기업지원센터) 등 산업별 특화 거점 5곳을 연결해 피지컬 AI 실증과 산업 확산을 추진하는 혁신 거점 역할을 하게 된다.

김동연 경기도지사는 10일 성남 판교 글로벌비즈센터에서 시장·기업·학계 관계자 등 100여 명이 참석한 가운데 '경기도 피지컬 AI 비전 선포식'을 열고 사람 중심의 피지컬 AI 시대를 위한 정책 방향과 실행 전략을 발표했다. [사진=경기도]

클러스터 입주기업은 43개사, 멤버십기업은 84개사로 총 127개사를 대상으로 업무공간을 지원하고 기술개발, 투자연계 등 기업 성장 프로그램을 운영한다.

경기도는 이번 선포식을 계기로 도민이 체감하는 피지컬 AI 확산 정책을 본격화하고 AI 혁신 클러스터와 제조·첨단산업 기반을 토대로 대한민국 피지컬 AI 시대를 선도하는 실행 거점으로 자리매김해 나갈 계획이다.

한편, 이날 행사 사전 프로그램으로는 참가기업들을 대상으로 경기도 AI 지원사업 설명회와 휴머노이드 로봇, 4족보행 로봇 등 경기도 소재 피지컬 AI 기업 제품 전시 및 기술 시연이 진행됐으며, 행사 이후에는 참가기업 네트워킹이 이어졌다.

