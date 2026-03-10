진주시, 시민 중심 맞춤형 민원 서비스 혁신…체감형 행정구현

야간 민원실 등 시민 편의 강화

통합 시스템으로 민원 신속 처리

[진주=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 진주시는 행정안전부 인증 '국민행복민원실'을 기반으로 시민 편의를 높인 다양한 시책을 추진하며 시민 체감형 행정 구현에 앞장서고 있다고 10일 밝혔다.

행정안전부는 전국 공공기관 민원실의 환경과 서비스 수준을 평가해 우수 기관을 인증한다. 시는 지난 인증 결과 2027년 12월까지 '국민행복민원실' 자격을 유지하게 됐다.

경남 진주시청 민원여권과 전경[사진=진주시] 2026.03.10

시는 편리하고 쾌적한 민원 환경 조성을 위해 ▲야간 민원실 운영 ▲민원 안내 자원봉사제 ▲전문가 상담의 날 '풀리고(full20)' ▲원스톱 민원창구 ▲복합민원 후견인 제도 ▲사전 심사 청구제 등을 체계적으로 추진하며 시민 만족도를 높이고 있다.

매주 수요일 운영하는 야간 민원실은 여권, 가족관계등록, 제증명 발급 등 26종의 민원 업무를 처리해 직장인과 자영업자 등의 호응을 얻고 있다.

고령자·장애인 등 민원 취약계층을 위해 시청 1층에는 하루 4명의 자원봉사자가 배치돼 무인민원발급기 이용, 서류 발급 보조, 시설 안내 등 현장 지원을 맡고 있다.

매월 20일에 열리는 '풀리고(full20)'는 변호사·세무사·행정사·지적 전문가 등이 참여해 법률, 세무, 인허가, 측량 등 생활형 상담을 무료로 제공한다. 진주시는 이를 통해 법률 사각지대를 해소하고 경제적 부담을 줄이는 데 기여하고 있다.

'원스톱 방문 민원창구'를 통해 11개 부서 69종의 복합민원을 한 곳에서 접수·처리할 수 있는 통합 시스템을 운영, 민원인이 부서를 찾아 이동해야 하는 불편을 줄였다.

복합민원 해결을 위해서는 16개 부서 팀장급 공무원 19명을 '복합민원 후견인'으로 지정해 인허가·개발행위 등 다부서 협의 민원을 밀착 지원하고 있다. 시는 이 제도를 통해 신속하고 체계적인 민원 처리를 강화하고 있다.

공장설립, 사업체 등록 등 경제적 부담이 큰 민원에 대해서는 사전 검토가 가능한 '사전 심사 청구제'를 운영해 행정 분쟁과 처리 지연을 예방하고 있다.

이 밖에도 장기 미해결·반복 민원 해소를 위한 '민원조정위원회'를 활성화해 합리적인 해결 방안을 모색하고, 시민 중심의 공감 행정을 강화하고 있다.

시 관계자는 "시민이 체감하는 민원 서비스 향상을 위해 신속·정확·친절한 응대를 지속하겠다"며 "시민과 함께 공감하고 소통하는 열린 민원실을 만들어가겠다"고 말했다.

news2349@newspim.com