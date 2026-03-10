맞춤형 지원 결실…동해시 학교밖청소년 11명, 학교 복귀·대학 합격

[동해=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 동해시학교밖청소년지원센터는 학업을 중단했던 학교밖청소년 11명이 센터의 다양한 지원을 통해 학업복귀 3명, 대학 합격 8명의 성과를 거뒀다고 10일 밝혔다.
이번에 학업 복귀와 대학 합격이라는 결실을 맺은 청소년들은 학업 중단 이후에도 배움을 포기하지 않고 검정고시 준비와 진로 상담, 맞춤형 학습지원프로그램에 꾸준히 참여하며 소중한 결과를 얻었다.
동해시학교밖청소년지원센터는 학교밖청소년을 대상으로 검정고시 준비 지원, 대학입시 지원, 학교 복귀 지원, 1:1 학습 멘토링 등 다양한 학습지원 프로그램을 운영하며 청소년들의 학업 지속과 진로 설계를 돕고 있다.
또한 진로 상담과 맞춤형 학습지원을 통해 청소년들이 자신의 진로를 구체적으로 설계할 수 있도록 지원하고 있으며, 이러한 체계적인 지원 속에서 청소년들은 학업에 대한 자신감을 회복해 학업 복귀와 대학 합격이라는 성과를 거두게 됐다.
천수정 동해시 체육교육과장은 "학교밖청소년들이 꿈을 포기하지 않고 자신의 길을 찾을 수 있도록 지속적인 지원을 이어가겠다"며 "늦더라도 포기하지 않고 노력하는 청소년들을 항상 응원하겠다"고 말했다.
한편 동해시학교밖청소년지원센터는 교육 지원뿐만 아니라 청소년의 자립과 상담, 건강지원, '꿈드림 수당' 등 맞춤형 서비스를 연중 제공하며 학교밖청소년들의 안정적인 성장을 돕고 있다.
