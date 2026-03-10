임실 주택서 일가족 3명 숨진 채 발견…사망 경위 조사

[전주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 임실의 한 주택에서 일가족 3명이 숨진 채 발견돼 경찰이 사망 경위를 조사하고 있다.
임실경찰서에 따르면 10일 오전 10시 30분께 임실군 한 주택 거실에서 90대 여성 A씨와 그의 아들 60대 B씨, 손자 40대 C씨가 숨진 채 발견됐다.
경찰 조사 결과 B씨는 약 2~3년 전 거동이 불편한 노모 A씨를 돌보기 위해 해당 주택으로 이사해 함께 생활해 온 것으로 파악됐다. 손자 C씨는 다른 지역에 거주하고 있었던 것으로 알려졌다.
앞서 A씨와 B씨는 지난 8일 병원에 이송돼 치료를 받았다. 이후 이들은 치료를 마치고 지난 9일 퇴원한 것으로 전해졌다.
경찰은 퇴원 이후 이들의 상태를 확인하기 위해 이날 오전 주택을 방문했다가 거실에서 쓰러져 있는 세 사람을 발견했다.
현장에서는 가족 개인사가 담긴 유서가 발견된 것으로 확인됐다.
행정 당국은 A씨가 기초생활수급자가 아니고 B씨 또한 퇴직 전까지 일정한 직업을 갖고 있었던 점 등을 고려할 때 해당 가족이 복지 사각지대에 놓여 있었던 상황은 아닌 것으로 보고 있다.
경찰 관계자는 "현재까지 범죄 혐의점은 발견되지 않았다"며 "현장에서 발견된 유서 등을 토대로 정확한 사망 원인과 사건 경위를 조사하고 있다"고 말했다.