해남 솔라시도에 국가 AI컴퓨팅센터 들어선다

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도는 10일 과학기술정보통신부의 '국가 AI컴퓨팅센터 구축사업' 우선협상대상자로 삼성SDS 컨소시엄이 최종 선정됐다고 밝혔다.
협상이 완료되면 센터는 해남군 산이면 솔라시도 기업도시에 착공 예정이다. 이번 결정으로 전남은 재생에너지 기반의 전력망, 공업용수, 넓은 부지 등 AI 인프라 구축의 필수 요소를 갖춘 최적지임을 다시 입증했다.
총사업비는 2조9천억 원 규모로, 삼성SDS·네이버클라우드·카카오·KT·삼성전자·삼성물산·클러쉬 등 국내 주요 정보통신·AI 기업이 참여하는 특수목적법인(SPC)을 통해 2026년부터 2030년까지 추진된다.
센터는 2028년 완공을 목표로 1단계에서 GPU 1만5천 장 이상을 구축하고, 2030년까지 추가 확충해 국내 최고 수준의 AI 연산 능력을 확보할 계획이다.
센터가 조성되면 대학, 연구기관, 기업이 연계된 AI 연구개발 생태계가 구축될 전망이다. 전남도는 이를 계기로 지역 산업의 AI 전환 가속화, 전문 인력 양성, 기업 유치 및 일자리 창출 등 광주·전남이 글로벌 AI산업 거점으로 도약하는 기반이 될 것으로 기대하고 있다.
황기연 전남도지사 권한대행은 "삼성SDS 컨소시엄의 선정은 전남·광주가 국가 첨단산업 중심지이자 'AI 에너지 수도'로 나아가는 전환점"이라며 "정부와 기업과의 협력을 강화해 사업을 성공적으로 추진하고, 대한민국이 AI 3대 강국으로 도약하는 데 기여하겠다"고 밝혔다.
