광주 서구, '선거법 위반 의혹' 관변단체 선관위 신고

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주 서구가 공직선거법 위반 의혹을 제기하며 관변단체를 선관위에 신고했다.
서구는 10일 정치적 중립 의무 위반과 불법 선거운동 의혹으로 A단체를 선거관리위원회에 조사 의뢰했다고 밝혔다.
서구에 따르면 A단체는 지난달 26일 더불어민주당 광주시당 앞에서 열린 한 시민단체 기자회견에 참석해 특정 서구청장 후보에 대해 낙선 운동을 한 의혹을 받고 있다.
당시 기자회견에선 특정 후보의 사생활 의혹이 거론되며 비판적인 발언이 이어졌고, A단체 관계자들이 서명 운동 등에 동참한 것으로 전해졌다.
A단체는 "기자회견에 참석은 했지만 간단하게 인사만 하고 나왔다. 적극적으로 참여하지 않았고 행사 취지도 제대로 알지 못했다"는 입장인 것으로 전해졌다.
서구 관계자는 "관련 제보를 접수한 뒤 회장대행과 사무국장을 상대로 자료를 요청했으나 이에 불응하고 진술도 번복되는 등 정확한 경위 파악이 어려웠다"며 "선관위에서 권한에 따라 조사해줄 것"이라고 말했다.
그러면서 "공익단체는 특정 후보를 지지하거나 반대하는 등 활동이 제한돼 있다"며 "선관위의 판단을 지켜보고 보조금 지급 여부에 대해 검토하겠다"고 덧붙였다.
한편 A단체는 자유민주주의 수호를 목적으로 설립된 관변단체로 지난 1월 기준 578명의 회원이 활동 중이다. 지난해에는 조례에 따라 서구로부터 운영비와 사업비 등 명목으로 3100여만원의 보조금을 받았다.
