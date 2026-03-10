전남도, 공공주도 재생에너지 단지 조성 본격화

한전·농어촌공사·영산강청 협약…입지·계통·환경 협력 추진

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 공공기관 협력을 통해 재생에너지 발전단지 조성에 속도를 낸다.

전남도는 10일 한국전력공사 본사 회의실에서 한국전력, 한국농어촌공사, 영산강유역환경청과 '공공주도 재생에너지 발전단지 조성 및 안정적 전력 공급을 위한 업무협약'을 체결했다.

이날 협약식에는 강위원 전남도 경제부지사, 김동철 한전 사장, 김인중 농어촌공사 사장, 김영식 영산강유역환경청장 직무대리 등이 참석했다.

[무안=뉴스핌] 조은정 기자= 강위원 전남도 경제부지사(왼쪽 두 번째)가 10일 나주시 한전 경영진회의실에서 공공주도의 재생에너지 발전단지 조성을 위해 전남도-영산강유역환경청-한전-농어촌공사와 업무협약을 하고 있다. [사진=전남도] 2026.03.10 ej7648@newspim.com

협약에 따라 네 기관은 입지 발굴, 계통 연계, 환경 보전, 주민 수용성 확보 등 재생에너지 단지 조성 전 과정을 함께 추진한다. 전남도는 사업 발굴과 행정 지원, 주민 협력 등을 맡고, 영산강청은 제도 개선과 환경성 검토 지원에 나선다. 한국전력은 변전소·송전선로 등 공급망 구축을, 한국농어촌공사는 농업기반시설을 활용한 단지 조성을 담당한다.

전남은 풍부한 재생에너지 자원을 보유했지만, 계통 접속 지연과 대규모 부지 확보, 환경성 검토 등 구조적 한계를 안고 있다. 특히 민간 중심의 개발 과정에서 난개발과 주민 반발 문제가 지속 제기돼 왔다.

전남도는 이번 협약으로 공공기관 협력을 통한 체계적 사업 추진이 가능해져, 저비용·고안정의 재생에너지 공급 기반을 확보할 것으로 기대하고 있다. 이를 통해 RE100 참여 글로벌 데이터센터와 반도체 기업 유치를 확대해 전남을 '지산지소(地産智消) 에너지 수도'로 도약시킨다는 전략이다.

강위원 부지사는 "전국 1호 광역 통합을 추진 중인 전남도가 공공 주도의 체계적 재생에너지 단지 조성을 통해 에너지 전환과 지역 발전의 토대를 마련하길 기대한다"고 말했다.

ej7648@newspim.com