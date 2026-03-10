화성시, 기업 로봇 도입·AI 대전환 협력의 장 마련한다

24일부터 25일까지 'MARS 2026 투자유치 & 컨퍼런스' 개최

[화성=뉴스핌] 박노훈 기자 = 화성특례시는 오는 24일부터 25일까지 이틀간 푸르미르 호텔에서 'MARS 2026 투자유치 & 컨퍼런스'를 개최한다고 10일 밝혔다.

행사 포스터. [사진=화성시]

이번 행사는 기업의 로봇 도입과 인공지능 전환(AX)을 촉진하기 위한 실행 중심 산업 플랫폼으로 운영된다.

제조현장에서 활용 가능한 로봇 기술과 AI 기반 자동화 사례를 중심으로 기업의 실제 도입 수요와 정책 지원을 연계해 산업 현장에서 체감할 수 있는 AX 확산 기반을 마련하는 데 중점을 둔다.

행사에서는 화성특례시·화성산업진흥원·한국로봇산업진흥원·한국AI·로봇산업협회 간 업무협약(MOU)도 체결한다. 협약을 통해 로봇·AI 기반 제조 전환 지원과 수요·공급 기업 연계 등 제조업 인공지능 전환(M.AX) 확산을 본격화할 예정이다.

또 화성특례시와 구글·마이크로소프트·아마존·IBM·카카오·SKT·CJ올리브네트웍스·퓨리오사AI 등 국내ㆍ외 AI 기술 선도기업이 참여하는'MARS 얼라이언스'출범을 통해 기업과 도시가 함께하는 AI 협력 네트워크를 구축하고 산업 현장의 인공지능 활용 확산을 위한 공동 협력 기반을 강화할 계획이다.

행사는 ▲개회식▲INVEST AI▲NEXT BIZ▲URBAN AI▲TECH AI▲AX 리더스 네트워킹▲INDUSTRY AI 등 7개 핵심 세션으로 구성되며 각 세션은 상호 유기적으로 연계 운영된다.

행사 첫날 개회식에서는 AI 주제 영상 상영과 휴머노이드 로봇 퍼포먼스, 'AI가 이끄는 산업 변화 방향'을 주제로 한 기조연설이 진행된다.

이를 통해 AI 기술의 현재와 미래를 조망하고 참석자들에게 산업 변화의 흐름을 제시할 예정이다.이어 투자유치 설명회와 AI 스타트업 인베스트데이가 열려 투자협약 체결, 유망 입지 홍보, 우수 투자기업 사례 발표가 진행된다.

또한 민간 VC와의 1대 1 상담 프로그램을 운영해 실질적인 투자 연계도 지원한다. 이와 함께 관내 중소벤처기업을 대상으로 한 지원시책 설명회를 통해 R&D·금융·판로 지원 정책도 종합 안내한다.

둘째 날에는 'AI 전환과 K-AI 시티 실현'을 주제로 도시 세션이 진행된다. 이 세션에서는 국가 AI 전략 방향과 도시 적용 모델, 공공 AI 활용 사례 등을 공유하며 공공과 기업이 함께하는 도시 차원의 인공지능 활용 방향을 논의할 예정이다. 이어 기술 세션에서는 지능형 모빌리티를 중심으로 온디바이스 AI 반도체, 자율주행 기술, 모빌리티 전략 등 산업 현장 적용 사례를 소개한다.

특히 로봇활용 제조혁신 지원사업 설명회를 통해 제조 현장에서 활용 가능한 로봇 기술 실증 사례와 지원 제도를 집중적으로 안내한다.

또한 AX 리더스 네트워킹 프로그램에서는 로봇 SI 기업과 로봇 도입 희망 기업 간 협력 기회를 마련해 실제 도입과 후속 사업 연계를 강화할 계획이다. 아울러 산업 세션에서는 화성 AI 산업 생태계 진단과 제조업 AX 추진 방안 포럼을 통해 지역 인공지능 산업 육성 방향을 모색한다.

정명근 화성특례시장은 "MARS 2026 투자유치 & 컨퍼런스는 기업의 AI 활용이 단순 도입 단계를 넘어 실제 산업과 경영 현장에 적용되는 계기가 될 것"이라며 "제조 현장에서의 로봇 도입과 AI 기반 자동화를 촉진해 기업의 AX 실행을 확산하는 전환점이 되길 기대한다"고 전했다.

