원광대 전현직 교수 64명, 조용식 익산시장 예비후보 지지 선언

3특 4극 전략과 미래세대 중심 정책 실행력 강조
[익산=뉴스핌] 고종승 기자 = 원광대학교 전·현직 교수 64명이 조용식 더불어민주당 익산시장 예비후보 지지를 공식 선언했다.
강승구 교수를 비롯한 이들 교수진은 10일 익산시청 기자실에서 기자회견을 열고 "익산의 위기를 돌파할 청렴하고 실력 있는 행정가로 조용식 예비후보가 최적"이라고 밝혔다.
교수들은 지지 선언문에서 "지역의 미래를 연구하고 인재를 양성해온 학자의 양심으로 익산 존립 위기를 정면 돌파할 적임자는 조 후보뿐"이라며 강력한 지지를 표명했다.
특히 조 후보가 제시한 읍·면·동 중심 생활 거점 재편과 3특(역사·문화, 미래 산업, 교통·물류) 4극(민생·경제, 일자리·청년, 복지·안전, 행정 혁신) 전략을 높이 평가하며 "익산의 지형을 바꿀 정교하고 담대한 설계도"라고 강조했다.
교수들은 핵심 공약으로 ▲100만 평 규모 AI·로봇·반도체 첨단 산업단지 조성▲3만 개 양질의 일자리 창출▲청년 주거와 창업 연계 실질적 정착 지원을 꼽으며 이를 통해 익산이 '떠나는 도시'에서 '머무는 도시'로 변화할 것이라고 전망했다.
또 조 후보의 도덕성과 청렴성을 지지 이유로 들며 "34년 공직 생활 동안 사적 이익이나 부동산 투기 등 논란이 없는 무결점 행정가"라 평가했다.
어르신 무상교통, 스쿨존 개선, 황등 폐석산 미디어아트 거점화 등 시민 체감 정책도 익산 활력을 높일 실질적 대안으로 언급됐다.
강승구 교수 등 교수진은 "실력과 도덕성을 겸비한 조 후보와 함께라면, 익산시는 다시 호남 중심 도시로 우뚝 설 것"이라며 시민들의 지지를 당부했다.
<조용식 익산시장 예비후보 지지선언 원광대 전·현직 교수 64인(가나다순)>
강승구, 고영완, 고종식, 김구, 김규수, 김대규, 김대식, 김도관, 김병삼, 김성원, 김용규, 김용석, 김재룡, 김정기, 김준호, 김태호, 김형두, 나용호, 남반석, 문병순, 문성록, 박경임, 박승순, 박왈서, 박정미, 박종희, 박한호, 백종일, 소광호, 송광섭, 송순, 양문승, 오영균, 오학수, 윤석화, 윤용갑, 이건철, 이광진, 이기학, 이명우, 이순래, 이용수, 이정윤, 이종호, 이채산, 장하열, 전기님, 전승호, 정수진, 정진원, 정진철, 정호일, 조병택, 조정구, 조충현, 채권묵, 채규윤, 최석채, 최성엽, 최순호, 최정열, 한상암, 한성국, 허걸
