남해군, 한 '남해 가 봄(春)?' 시책 추진…봄철 관광객 유치

가족·연인 위한 봄맞이 행사 진행
[남해=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 남해군은 봄철 상춘객 유치를 위한 '남해 가 봄(春)?' 시책을 추진한다고 10일 밝혔다. 남해대교와 왕지벚꽃길 등 주요 명소가 개화 절정을 맞을 전망이다.
설천면 왕지벚꽃길은 한국의 아름다운 길 100선에 뽑힌 해안도로 명소다. 벚꽃 터널 아래 노란 유채꽃과 파란 바다가 어우러져 드라이브 코스로 인기다.
남해대교 주변은 붉은 다리와 하얀 벚꽃이 조화된 풍경을 자랑한다. 야간 조명과 어우러진 밤 벚꽃도 매력적이다.
가천 다랭이마을은 계단식 논에 유채꽃이 만발해 인생 사진 명소로 꼽힌다. 남해 지형과 바다가 만들어낸 봄 경관이 돋보인다.
상주면 두모 파라다랑스는 전통 다랑논 테마공원으로 3월 둘째 주 카페 재오픈한다. 군 전역에 봄꽃 명소가 분포해 있다.
이연주 관광진흥과장은 "남해 봄은 바다와 꽃이 만나는 로맨틱한 계절"이라며 가족·연인과 국민쉼터 남해에서 추억을 쌓으라고 당부했다.
4월4~5일 설천 노량 충렬사 일원에서 꽃피는 남해 행사가 열린다. 불꽃놀이 등으로 힐링 시간을 제안했다.
