완주군 청년문화예술패스 '대상·지원금' 확대

[완주=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 완주군은 지역 청년들의 문화적 삶을 지원하기 위해 '2026년 청년문화예술패스' 사업을 확대 운영한다고 10일 밝혔다.
청년문화예술패스는 청년들에게 공연·전시 등 다양한 문화예술 경험 기회를 제공하기 위해 문화비를 지원하는 사업이다. 이를 통해 청년층의 문화 접근성을 높이고 향유 기회를 확대한다.
올해 지원 대상을 기존 만 19세에서 만 19~20세(2006년 1월 1일~2007년 12월 31일생)로 확대했다. 지원 금액도 기존 15만 원에서 20만 원으로 상향 조정해 더 많은 청년들이 문화예술 활동을 경험할 수 있도록 했다.
청년층의 다양한 수요를 반영해 공연·전시뿐 아니라 영화 분야를 새롭게 포함했으며.8월 이후 도서 분야도 추가될 예정이다. 이를 통해 청년들이 영화 관람부터 책 구매까지 폭넓은 콘텐츠를 즐길 수 있을 전망이다.
온라인 예매처도 기존 2곳에서 7곳으로 늘려 이용 편의성을 강화했다. 청년들이 문화 콘텐츠에 더 쉽게 접근할 수 있도록 했다.
완주군은 청년 500여 명을 대상으로 6월까지 1차 발급을 추진하며 발급일부터 12월 31일까지 자유롭게 사용할 수 있다. 생애 1회 지원으로 2025년 패스 사용자는 신청 불가다.
신청은 '청년문화예술패스' 공식 누리집에서 온라인으로 가능하며 선정 시 지원 금액 내 공연·전시·영화 등 콘텐츠 이용이 허용된다.
유희태 완주군수는 "청년문화예술패스 사업으로 지역 청년들이 일상에서 다양한 문화예술을 경험하고 삶의 질을 높이길 기대한다"며 "앞으로도 청년 문화 접근을 위한 정책을 지속 추진하겠다"고 말했다.
