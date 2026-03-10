임태희 교육감, 경일고 女배구부 창단..."학교체육의 새로운 시작"

[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 경기도교육청은 10일 안산 경일고 여자배구부 창단을 통해 지역 초·중·고 학교 운동부의 연계 육성 체계를 구축한다고 밝혔다.
이번 창단은 지역의 스포츠 인재 발굴과 안산서초, 원곡중, 경일고 간의 보다 체계적인 학생 선수 양성 시스템 마련을 위해 추진됐다. 이로 인해 학생 선수들은 지역에서 학업과 운동을 함께하며 안정적으로 성장할 수 있는 여건이 조성될 것으로 기대된다. 또한, 지역의 선수 육성과 학교체육 활성화에 긍정적인 효과를 미칠 전망이다.
이날 창단식에는 임태희 교육감, 국회의원, 안산시장, 안산시의회 의장 등 200여 명의 교육·체육계 주요 인사가 참석해 창단을 축하했다.
임태희 교육감은 "경일고 여자배구부의 창단은 지역 스포츠 인재를 양성하고 학교체육의 새로운 가능성을 열기 위한 중요한 시작"이라며 "학생 선수들이 학업과 운동을 조화롭게 이어가며 자신의 꿈을 이룰 수 있기를 바란다"고 말했다.
이어 그는 "학교체육은 단순한 운동을 넘어서 학생의 인성과 협력, 도전 정신을 키우는 중요한 교육 과정"이라며 "학생 선수들이 안정적인 환경에서 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 강조했다.
도교육청은 앞으로도 학생 선수들이 학업과 운동을 균형 있게 이어갈 수 있도록 학교 운동부 운영 여건을 개선하고 지역 기반 학생 선수 육성이 안정적으로 이뤄지도록 지원할 계획이다.
