안성시 김현수 씨 '제12호 안성맞춤명장' 선정…전통 민화분야 활동가

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 전통 민화 분야에서 활동한 김현수(52, 김현수 전통민화 연구소 대표) 씨를 '제12호 안성맞춤명장'으로 최종 선정했다.
10일 시에 따르면 안성맞춤명장은 공예인들의 자긍심 고취와 전문 분야 정진을 지원하기 위해 매년 엄격한 심사를 통해 선정해 왔다.
김현수 명장은 안성시 고삼면 해봉사에서 민화와 탱화 등 채색화를 통해 전통 회화에 입문한 뒤 호작도, 화조도, 문자도 등 다양한 민화 소재로 작품 활동을 펼쳐 전통 민화 계승에 기여해왔다.
특히 김 명장은 한국전통민화협회 안성지회 등에서 활동을 하며 그 실력을 인정받아 제5회 한국전통민화공모전 대상과 대한민국민화공모대전 장려상을 수상하기도 했다.
그의 대표작은 '화훼도 8폭 병풍'과 '봉황도'로 민화의 상징성과 화려한 색감을 결합해 독창적인 예술 세계를 구축했다는 평가를 받고 있다.
김 명장은 "전통의 정신을 지키면서 현대적 감각을 접목해 시대와 호흡하는 민화 작품 활동을 이어가겠다"고 소감을 밝혔다.
제12호 안성맞춤명장 시상식은 4월 1일 '제29회 안성시민의 날' 기념행사에서 열릴 예정이다.
