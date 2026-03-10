수원시, 고독사 위험자 뿐 아니라 사회적 고립 위험자까지 지원한다

[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시는 고독사 위험자뿐 아니라 사회적 고립 위험자까지 지원하는 내용이 담긴 '2026년 수원시 고독‧고립 예방 시행계획'을 수립하고 세부 과제를 추진한다고 10일 밝혔다.
기존 고독사 예방 중심 정책을 사회적 고립 대응까지 확대했다. 고립 위험자를 조기에 발굴하고 맞춤형 지원을 제공하는 예방 중심 정책을 추진한다.
사회적 고립으로 인한 고독사를 예방하고 취약계층의 사회적 연대를 강화할 계획이다. 이는 정부 국정과제인 '생애주기별 사회적 고립 대응 정책으로 삶의 질 개선'에 발맞춘 것이다.
고독사 위험자뿐 아니라 사회적 고립 위험자까지 정책 지원 범위를 넓혔다. 수원시는 ▲정기 안부 확인 체계 구축▲생애주기별 고독‧고립 해소를 위한 연결 강화▲사후관리▲기타 지원사업 등 4대 전략 목표를 중심으로 정책을 추진한다. 20개 부서가 참여해 총 48개 세부 과제를 운영하며 고독‧고립 위험 가구를 발굴하고.지원체계를 강화할 계획이다.
돌봄정책과는 사물인터넷 기반 '스마트 돌봄 플러그 사업'을 활용해 고독‧고립 가구의 생활 변화를 확인하는 안부 확인 체계를 강화한다. 공동주택 수도검침 생활 반응을 활용한 안부 확인 사업도 시범 운영해 고립 위험 가구를 조기에 발견할 계획이다.
또 고독‧고립 고위험자를 대상으로 문화·예술 프로그램을 운영해 사회적 관계 회복을 지원한다. 민관 협력을 바탕으로 고독‧고립 위험 가구 발굴부터 사후관리까지 이어지는 지역사회 안전망도 강화한다.
수원시 관계자는 "이번 시행계획은 고독사 예방을 넘어 사회적 고립까지 정책 범위를 확대한 데 의미가 있다"며 "민관 협력을 바탕으로 고독‧고립 위험 가구를 선제적으로 발굴하고, 촘촘한 지원체계를 구축하겠다"고 말했다.
