평택시, 공설종합장사시설 산림훼손 없다 '재확인'…투명한 절차 강조

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 은산리에 추진 중인 공설종합장사시설에 대해 산림을 훼손하는 일은 없을 것이라고 재확인했다.

10일 평택시에 따르면 은산리 비상대책위원회와 평택시민재단의 기자회견을 두고 평택시는 지난 9일 보도자료를 통해 입장을 밝혔다.



앞서 이들 단체는 진위면 은산리 정도전 사당 앞에서 공동 기자회견을 열고 은산리·태봉산 일대 종합장사시설 후보지 선정을 원점에서 재검토할 것을 촉구했다.

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 지난 9일 평택시 종합장사시설 은산리 후보지 반대 입장을 밝히고 있는 비상대책위 관계자들. 2026.03.10 krg0404@newspim.com

특히 비상대책위 등은 "태봉산 일대에서 토종 양서류인 두꺼비·북방산개구리 번식지 및 산란지가 발견됐다"며 장사시설 예정지 재검토를 요구했다.

하지만 시는 "당초 유치지역에서 제출한 신청 부지는 산림지역을 포함한 6만5000평이었으나 입지타당성 조사용역을 거쳐 산림보호를 위해 국토환경성평가 1등급 지역과 생태자연도 2등급 지역은 입지 후보지에서 제외됐다"며 "개발 과정에서 산림훼손이 없으며 모든 절차가 조례와 법에 따라 투명하게 진행됐다"고 주장했다.

그러면서 "공설종합장사시설은 국토환경성평가 3등급과 생태자연도 3등급 지역인 농경지 약 1만4000평 규모 부지에 조성될 예정"이라고 강조했다.

아울러 시는 "최종 후보지는 유치를 희망한 행정 통·리 마을 가운데 공고일 기준 주민등록 세대의 60% 이상 동의를 받은 지역을 대상으로 입지타당성 조사용역과 건립추진위원회 심의를 거쳐 선정됐다"며 "산림지역은 녹지공간 보존을 위해 애초에 제외했고 일부에서 제기하는 특혜 의혹은 사실과 다르다"고 지적했다.

이어 시는 "실시계획인가 전 환경영향평가법에 따라 소규모 환경영향평가를 진행할 예정"이라며 "이를 통해 환경오염 및 환경훼손을 최소화하는 방안을 마련할 계획"이라고 밝혔다.

이에 정장선 시장은 "평택시민 화장률이 92%에 달하지만 지역에 화장시설이 없어 타 시군으로 원정 장례를 치르는 실정"이라며 "근거 없는 소문으로 사업의 본질이 왜곡되는 것은 안타까운 일"이라고 전했다.

정 시장은 이어 "앞으로도 사업 추진 과정 전반을 시민들에게 투명하게 공개하고 지역사회와 충분히 소통하며 진행하겠다"고 약속했다.

시는 지난해 12월 기본구상 및 타당성 조사 용역을 착수했으며 용역 결과를 토대로 지방투자사업관리센터(LIMAC)에서 시행하는 타당성 조사와 지방재정투자심사를 추진할 계획이다.

krg0404@newspim.com