박철호 광주시의원 예비후보, '남구 발전' 생활밀착형 공약

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 박철호 광주시의원 예비후보(남구1선거구)가 생활밀착형 공약을 발표했다.
박 예비후보는 10일 보도자료를 내고 "남구는 구도심과 신도심이 공존하는 지역으로 교통, 생활 인프라, 주거환경, 복지 등 다양한 정책이 균형 있게 추진돼야 한다"고 설명했다.
그러면서 "국회·광주시·남구를 두루 경험한 행정 경험을 바탕으로 주민이 체감할 수 있는 변화를 만들어 나가겠다"고 밝혔다.
이번 공약은 교통 환경 개선, 생활 SOC 확충, 도시재생, 복지 인프라 강화 등 주민 생활과 밀접한 정책을 중심으로 구성됐다.
교통 환경 개선을 위해 주월 생활권을 중심으로 한 광역 교통체계 연계 강화를 약속했다. 간선급행버스체계(BRT) 구축과 도시 트램 도입, 광역 환승체계 구축 등을 추진해 교통 접근성을 높이겠다는 계획이다.
또한 월산동 일대에는 복합 문화·생활 거점 시설을 조성하고 상권 활성화와 생활 인프라 확충을 연계해 지역 활력을 높이고 월산동 행정복지센터 신축은 물론 중단된 월산권역 우·오수 분리 사업도 조속히 마무리 하겠다는 구상이다.
아울러 광주·전남 행정통합 논의와 관련해 "남구가 통합 시대의 중심 생활권으로 성장할 수 있도록 준비해야 한다"며 "말이 아니라 결과로 증명하는 정치로 남구의 변화를 결과로 보여드리겠다"고 강조했다.
bless4ya@newspim.com