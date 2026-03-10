안산시, 워킹스쿨버스 참여 인력 대상 현장 안전관리 교육 실시

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 지난 9일 단원구청 대회의실에서 워킹스쿨버스 참여 인력을 대상으로 현장 안전관리 교육을 진행했다고 10일 밝혔다.
시에 따르면 워킹스쿨버스는 통학 보행 도우미가 초등학생들과 함께 도보로 이동하며 안전한 통학을 돕는 사업이다. 어린이 교통사고 예방과 안전한 통학 환경을 조성하기 위한 사업으로 학생들의 등하굣길 안전 확보와 학부모의 통학 부담을 덜어주는 데 목적이 있다.
앞서 시는 지난 1월 안산교육지원청 및 관내 학교와 사업을 협의하는 자리를 가졌다. 준비 과정을 거쳐 관내 5개 학교가 올해 3월부터 사업에 참여하게 됐다.
참여 학교는 ▲매화초▲별망초▲슬기초▲안산양지초▲원일초 등 5개교다. 각 학교는 여건에 맞춰 운영시간을 정하고 오는 7월까지 시범 운영할 예정이다. 시는 시범 운영 결과를 바탕으로 운영 성과와 개선 사항 등을 검토하고 향후 사업 확대 여부를 결정한다는 계획이다.
이번 통학 지원교육은 ▲안전관리 요령▲어린이 보행 지도 방법▲교통사고 예방을 위한 현장 대응 요령 등 실제 통학 현장에서 필요한 안전관리 내용을 중심으로 진행됐다.
이민근 안산시장은 "초등학생들의 안전한 통학 환경 조성을 위해 워킹스쿨버스 사업을 추진하게 됐다"며 "사업이 안정적으로 정착해 앞으로 더 많은 학교로 확대되기를 기대한다"고 말했다.
