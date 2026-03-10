과천시, 죽바위어린이공원 재정비사업 3월 중 착공

[과천=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 과천시는 주암동 19-13번지 일원에 위치한 죽바위어린이공원 재정비사업을 3월 중 착공한다고 10일 밝혔다.
과천시는 지난해 11월 사업에 본격 착수한 뒤 공원을 이용하는 지역 주민들과 현장 간담회를 열어 의견을 수렴했다. 이후 마련된 설계안을 대상으로 주민 투표를 진행했으며 선정된 설계안을 바탕으로 공사를 추진할 예정이다.
이번 사업은 경기도 특별조정교부금 지원 사업으로 도비 2억 원을 투입해 추진된다.
죽바위어린이공원은 면적 1590㎡ 규모의 소규모 공원으로 주거지역 내에 위치해 이용률이 높지만 시설이 노후화되어 개선 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.
시는 주민 의견을 반영해 '토마토마을'을 주제로 공간을 구성하고 어린이 놀이시설과 휴식 공간을 함께 조성해 누구나 편하게 이용할 수 있는 공원으로 재정비할 계획이다.
시 관계자는 "죽바위어린이공원 재정비사업을 통해 아이들과 주민들이 함께 이용할 수 있는 생활 속 쉼터가 조성될 것으로 기대한다"라며 "앞으로도 시민 의견을 반영해 쾌적한 도시공원 환경을 만들어 가겠다"라고 밝혔다.
