[내일날씨] 전국 일교차 10도…초미세먼지 '나쁨'

[서울=뉴스핌] 나병주 기자 = 수요일인 11일은 일교차가 10도 이상 벌어지는 가운데 초미세먼지 농도는 '나쁨'을 보일 전망이다.
10일 기상청에 따르면 오는 11일 전국이 대체로 흐리고 아침 기온은 0도 안팎을 기록하며 쌀쌀할 전망이다.
주요 지역별 최저기온은 ▲서울 0도 ▲인천 0도 ▲수원 -1도 ▲춘천 -3도 ▲강릉 2도 ▲청주 -1도 ▲대전 -2도 ▲전주 -2도 ▲광주 0도 ▲대구 0도 ▲부산 4도 ▲울산 2도 ▲제주 5도다.
최고기온은 ▲서울 8도 ▲인천 6도 ▲수원 8도 ▲춘천 10도 ▲강릉 11도 ▲청주 10도 ▲대전 11도 ▲전주 11도 ▲광주 13도 ▲대구 13도 ▲부산 13도 ▲울산 13도 ▲제주 12도다.
에어코리아에 따르면 이날 초미세먼지는 강원영동, 부산, 경남, 전남, 광주에서 '보통' 수준을 보이겠고 나머지 지역은 대체로 '나쁨' 수준이 예상된다.
바다 물결은 서해 앞바다 0.5m, 남해 앞바다 0.5~1.0m, 동해 앞바다 0.5~1.5m로 일겠다.
