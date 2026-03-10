익산시, 원어민 화상영어 교육 확대 운영…글로벌 인재양성 기반 강화

수준별 온라인 수업 운영·우수 학생 해외 연수 기회 제공
[익산=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 익산시가 지역 학생들의 영어 의사소통 능력 향상과 국제적 역량 강화를 위해 원어민 화상영어 교육 프로그램을 본격 운영한다.
익산시는 오는 12월 11일까지 지역에 거주하는 초·중학생 480명을 대상으로 '원어민 화상영어 교육 프로그램'을 진행한다고 10일 밝혔다.
이 프로그램은 익산시가 지원하고 원광대학교가 운영하는 교육 사업으로, 2018년 시작해 올해로 9년째를 맞았다. 지역 대학과 연계한 체계적인 교육 운영으로 학생과 학부모에게 꾸준한 호응을 얻고 있다.
올해도 학생들이 원어민과 자연스럽게 소통하며 영어 활용 능력과 글로벌 감각을 기를 수 있도록 지난 9일부터 맞춤형 화상 영어 수업을 시작했다.
교육은 주 2회 진행되며 기초반은 1회 25분씩 1대2 방식으로, 심화반은 1회 50분씩 1대4 방식으로 운영된다. 수준별 맞춤 학습을 통해 학생들의 영어 회화 능력을 체계적으로 높인다는 계획이다.
특히 학습 성과가 우수한 학생에게는 3주간 해외 연수 기회도 제공해 실제 언어 사용 환경을 경험할 수 있도록 지원한다.
시는 본격적인 수업에 앞서 지난 7일 원광대학교 멀티미디어센터에서 수강생과 학부모 약 130명을 대상으로 오리엔테이션을 열고 지난해 운영 성과와 올해 프로그램 일정, 수강 방법 등을 안내했다.
익산시는 향후 학습 만족도와 교육 성과를 지속적으로 점검하고 보다 체계적인 프로그램 운영을 위해 지원을 강화할 방침이다.
시 관계자는 "원어민과 직접 소통하며 영어를 배우는 경험이 학생들에게 자신감과 도전 의식을 키우는 계기가 되길 바란다"며 "앞으로도 글로벌 인재 양성을 위한 교육 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com