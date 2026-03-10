전북자치도, 귀농귀촌 2만2000명 유치 추진

주거·교육·지역융화 정착 지원 강화
[전주=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북특별자치도가 귀농귀촌 인구 유치 확대를 위해 홍보와 주거, 정착 지원을 아우르는 종합 정책을 본격 추진한다.
10일 전북자치도에 따르면 도는 2026년까지 귀농귀촌인 2만2000명 유치를 목표로 맞춤형 지원 정책을 강화한다.
도는 올해 상반기 귀농귀촌인의 소득 창출과 안정적인 정착을 지원하기 위해 207억원 규모의 귀농창업 및 주택구입 자금을 지원한다. 이는 전국 지원 규모의 약 15.4%에 해당한다.
이와 함께 귀농귀촌 단계별 지원사업 21개와 농촌 빈집 정비사업 3개 등 총 74억원 규모의 추가 사업을 추진해 유치와 정착을 동시에 지원하는 체계를 강화할 계획이다.
수도권과의 거리 한계를 극복하기 위해 투트랙 유치 전략도 운영한다. 서울에 위치한 전북 귀농귀촌 서울사무소는 수도권 도시민 대상 홍보를 담당하고, 김제 소재 전북 귀농귀촌 사무소는 비수도권과 인근 광역시를 대상으로 교육과 상담을 맡는다.
귀농귀촌인의 가장 큰 애로사항으로 꼽히는 주거 문제 해결에도 힘을 쏟는다. 도는 현재 체재형 가족실습농장 12개소(140호), 귀농인의 집 70개소, 게스트하우스 8개소(24실) 등 임시 거주시설을 운영하고 있다.
올해는 정읍 등 9개 시군에 농촌 빈집을 활용한 귀농인의 집 13개소를 추가 조성하고, 무주와 임실에는 26호 규모의 전북형 보금자리 2개소를 준공해 초기 정착 단계의 주거 부담을 낮출 예정이다.
농촌 빈집 문제 해결을 위해서는 38억원을 투입한 빈집·유휴시설 재활용 사업을 추진한다. 전문기관 실태조사를 통해 활용 가능한 빈집은 리모델링과 거래 플랫폼 등록을 지원하고, 노후 빈집은 철거 후 공용주차장이나 마을 텃밭 등 공공시설로 활용할 계획이다.
또한 농촌 유휴시설은 창업 및 사회서비스 공간으로 재생해 지역 활력 회복에도 활용한다.
귀농귀촌인의 지역 정착을 돕기 위한 현장 밀착형 지원도 확대한다. 멘토·멘티 프로그램과 실용 교육, 마을 환영회, 취·창업 연계 등 15개 지역융화 프로그램에 25억원을 투입해 원주민과 이주민이 함께하는 정착 환경을 조성할 방침이다.
민선식 국장은 "현장 중심 지역융화 프로그램을 강화하고 방치된 농촌 빈집을 지역 자원으로 적극 활용하겠다"며 "귀농귀촌인이 전북에서 안정적으로 정착할 수 있도록 행정적 지원을 지속하겠다"고 말했다.
lbs0964@newspim.com