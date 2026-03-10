부산교육청, 방과후·돌봄 지원 확대 추진

예산 33억 확보, 공백 최소화
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시교육청이 특수교육대상학생들을 대상으로 방과후·돌봄 '맞춤형 프로그램'을 제공하고, 방과후·돌봄 지원 인력에 대한 운영비를 확대 지원한다.
시교육청은 '2026학년도 특수학교(급) 방과후·돌봄 운영계획'을 발표하고 본격 추진에 나선다고 10일 밝혔다.
지난해까지 무보수 '자원봉사자' 형태로 지원했던 특수학교(급) 방과후·돌봄 보조인력을 올해는 임금을 지급하는 '외부인력'까지 유형을 확대 운영하여 특수교육대상학생이 방과후·돌봄에 참여하는데 어려움이 없도록 적극 지원한다.
시교육청은 특수교육대상학생을 위한 방과후·돌봄 운영 지원 예산도 지난해 대비 큰 폭으로 확대 편성했다. 지난해 약 25억 원이던 특수교육대상학생 지원 예산을 올해는 약 33억 원까지 확대 편성해 특수교육 분야에 대한 지원을 두텁게 한다는 방침이다.
방학 중 공사 등으로 시설 이용이 불가능한 특수학교는 '늘봄전용학교'시설을 활용하게 해 공백없는 방과후·돌봄을 지원할 계획도 마련했다.
초등과정이 설치된 특수학교 '늘봄실무사'의 경우 지난해까지 주 20시간 계약제 근로자였으나, 올해부터 주 40시간 전일제 공무직을 전격 배치, 특수학교 방과후·돌봄 행정업무를 전담한다.
김석준 교육감은 "장애 유형에 최적화된 맞춤형 방과후 프로그램을 통해 학생은 꿈을 키우고 학부모는 안심하고 아이를 맡길 수 있는 부산 교육을 만들겠다"며 "사각지대 없는 맞춤형 방과후 지원에 최선을 다하겠다"고 말했다.
