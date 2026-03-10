전남도, 저탄소농산물 인증 전국 점유율 50% 돌파 청신호

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도가 올해 목표로 한 저탄소농산물 인증 면적 전국 점유율 50% 달성에 청신호가 켜졌다.
10일 전남도에 따르면 한국농업기술진흥원이 접수한 올해 상반기 저탄소농산물 신규 인증 신청은 전국 380건 중 207건(54%)으로, 신청 면적은 3010㏊에 달했다. 이는 도가 정한 올해 목표 면적 2336㏊의 128% 수준이다.
시군별 신청 면적은 해남 637㏊, 영암 456㏊, 영광 277㏊, 나주 220㏊, 장흥 194㏊ 등으로 나타났다.
전남도는 지난해 전국 하위권(4위)에 머물렀던 인증 실적을 끌어올리기 위해 전국 최초로 인증 확대계획을 수립하고, 21개 시군 순회 설명회 5회와 대면 교육 5회(794명 참여)를 실시했다.
신청 대행과 함께 '저탄소농업 프로그램 사업' 선정 기준 완화 등 제도 개선을 건의하는 등 다각적인 노력을 기울였다.
도는 3월 서류심사를 통해 인증 대상자를 확정하고, 4월부터 현장 확인과 저탄소 농업기술 컨설팅 등을 거쳐 8월 인증서를 발급할 예정이다.
김영석 전남도 친환경농업과장은 "녹색제품구매법 개정을 통해 '녹색제품'에 저탄소농산물을 포함해 공공기관 구매를 의무화하도록 건의하는 한편, ESG 민간기업과 유통업체를 대상으로 안정적 판로를 확대하겠다"고 말했다.
