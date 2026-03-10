무신사, 스포츠·캐릭터 팬덤 잡는다…전문 큐레이션관 론칭

상반기 내 아티스트·인플루언서 등 IP 영역 확장
[서울=뉴스핌] 이성화 기자 = 무신사는 스포츠 구단, 글로벌 캐릭터, 애니메이션 등 강력한 팬덤을 보유한 지식재산권(IP) 관련 상품을 통합 큐레이션하는 전문 서비스 '팬 스토어'를 공식 론칭했다고 10일 밝혔다.
최근 무신사는 K-컬처를 글로벌 시장과 연결하는 'K-커넥트'를 통해 아티스트 IP 기반의 비즈니스 확장성을 입증한 바 있다. 이번에 선보이는 '팬 스토어'는 여기서 한발 더 나아가 스포츠와 글로벌 IP 캐릭터 등 라이프스타일 전반으로 팬덤 커머스 영역을 체계화한 것이 핵심이다.
팬 스토어의 주요 특징은 검색 중심의 파편화된 유입 구조를 '고정 탐색 경로' 체제로 전환했다는 점이다. 무신사는 서비스 내 상시 진입이 가능한 전용 카테고리숍을 구축해 고객이 원하는 상품을 쉽고 빠르게 찾을 수 있도록 탐색 효율을 개선했다.
특히 팬 스토어에서는 각 구단의 공식 굿즈뿐만 아니라 무신사에 입점한 다양한 패션 브랜드가 해당 IP와 협업해 출시한 상품까지 한 번에 확인할 수 있다.
무신사는 서비스 고도화를 위해 관련 데이터를 표준화했다. 스포츠 카테고리의 경우 KBO, K리그, MLB, NBA, e스포츠 등 국내외 8개 리그 및 86개 구단의 상품 데이터를 정교하게 분류했다. 캐릭터 및 애니메이션 역시 마블, 디즈니, 산리오 등 84개에 달하는 글로벌 IP를 기반으로 약 7500개의 상품을 직관적으로 탐색할 수 있는 환경을 마련했다.
이번 팬 스토어 론칭을 기점으로 무신사는 올 상반기까지 영화, 콘텐츠, 인플루언서 등 전 영역으로 IP 범위를 확대해 나갈 예정이다. 표준화된 데이터를 바탕으로 단순한 유통 플랫폼을 넘어 팬덤 문화와 패션을 잇는 생태계를 구축한다는 방침이다.
무신사 관계자는 "팬 스토어는 팬덤 소비자의 수요를 반영해 상시 탐색 효율을 높인 사용자 중심의 전문관"이라며 "앞으로도 강력한 IP 자산과 무신사만의 패션 큐레이션 역량을 결합해 급성장하는 IP 굿즈 시장에서 고객 접점을 지속해서 넓혀갈 것"이라고 밝혔다.
shl22@newspim.com