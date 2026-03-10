K-패션, 파리 물들이다…콘진원 '컨셉코리아 2026 F/W' 성료

[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 국내 디자이너 브랜드 3곳이 프랑스 파리 한복판에서 K-패션의 존재감을 알렸다.
문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 지난 3월 2일과 3일 파리 현대미술관 팔레 드 도쿄에서 '컨셉코리아 2026 F/W'를 성공적으로 마쳤다고 밝혔다.
'컨셉코리아'는 국내 유망 디자이너의 해외 진출을 돕는 패션 육성 사업으로, 세계 주요 패션 도시에서 신규 컬렉션 발표 기회를 제공하고 국제 경쟁력 강화를 목표로 운영된다. 이번 행사에는 김해김(KIMHĒKIM), 리이(RE RHEE) ,본봄(BONBOM)이 참여했다.
3월 2일 첫날은 김해김의 단독 패션쇼로 문을 열었다. 브랜드 설립 10주년을 기념해 지난 10년의 디자인을 집약한 컬렉션 'ENTER THE SPECTRUM'을 선보인 김인태 디자이너는 조형적 헤어 장식과 절제된 윤곽의 의상으로 시작해 정교한 재단과 장식 요소를 더한 의상으로 마무리하며 완성도 높은 무대를 꾸몄다. 프랑스 전통 쿠튀르 기법을 브랜드 고유의 감각으로 풀어냈다는 현지의 호평이 이어졌다.
3일에는 리이와 본봄이 연합 패션쇼를 진행했다. 리이는 'Inherited, Rebuilt'를 주제로 전통 복식의 구조를 단순히 재현하는 데 그치지 않고 현대적 시각으로 재해석한 컬렉션을 내놓았다. 이준복·주현정 디자이너가 선보인 정제된 아름다움은 현지에서 긍정적인 반응을 끌어냈다.
본봄은 'Military&Femininity' 컬렉션으로 상반된 이미지의 조화를 구현했다. 조본봄 디자이너는 단단한 구조의 외투와 부드러운 소재를 대비 배치하고, 제복에서 착안한 재단 요소를 접목해 새로운 미적 해석을 제시했다. 서로 다른 질감을 조합해 입체감을 강조한 연출이 현지 관계자들의 눈길을 사로잡았다.
조본봄 디자이너는 "지난 시즌보다 더 큰 관심을 받았으며, 회차를 거듭할수록 컨셉코리아가 발전하고 있어 인상 깊다"며 브랜드 성장에 대한 기대감을 내비쳤다.
이번 행사에는 컨셉코리아 앰버서더인 가수 알파드라이브원(ALPHA DRIVE ONE)이 전 일정에 참석해 현장 열기를 끌어올렸다.
유현석 원장직무대행은 "이번 행사는 K-패션의 창의성과 경쟁력을 세계 시장에 다시 한번 각인한 자리"라며 "국내 디자이너 브랜드가 세계 무대에서 존재감을 확대할 수 있도록 체계적인 지원을 이어가겠다"고 밝혔다.
