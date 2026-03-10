한국관광공사, 베를린 세계 최대 관광박람회서 '비즈니스 방한객' 정조준

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)는 지난 3일부터 5일까지 독일 베를린 국제관광 박람회(ITB Berlin 2026)에서 한국관광 마케팅을 펼쳤다. ITB는 세계 최대 규모 관광분야 B2B 박람회로, 올해 160개국 6000여 개 기관이 참여했다.
공사는 국내 여행사, 항공사 및 서울관광재단, 부산관광공사, 경상북도문화관광공사 등 28개 기관과 협업해 대규모 한국관광 홍보관을 운영했다. 홍보관에서는 첨성대 나무 모형 조립 등 지역관광 콘텐츠 체험 및 전시와 K-컬처 퀴즈 이벤트 등 다채로운 프로그램으로 약 5,000명의 관람객을 맞이했다. 아울러 독일 유력 미디어와 여행사 등 현지 파트너 25개 사를 베를린 한국문화원으로 초청해 한국관광 설명회와 한식 체험행사도 개최했다.
최근 독일 관광객의 지역 방문 비율이 꾸준히 증가하는 추세로 48%에 달한다. 또한, 한국을 찾은 독일 관광객의 약 27%가 비즈니스 관광객으로 지출 규모가 크다. 공사는 이러한 점에 주목해 독일 현지 기업 및 티웨이항공과 함께 '방한 비즈니스 관광 활성화를 위한 다자간 업무협약'을 체결했고, 이를 통해 고부가가치 방한 수요 창출을 위한 협력을 강화할 계획이다.
이번 박람회 기간 동안 753건의 비즈니스 상담이 이루어졌으며, 이를 통한 방한 상품 매출은 약 335억 원으로 예상된다.
공사 프랑크푸르트지사 김중택 지사장은 "독일은 한국 역사·문화에 대한 선호도가 높고, 비즈니스 수요도 성장하고 있는 전략적 시장"이라며, "이번 박람회를 계기로 독일 내 한국에 대한 관심이 실질적인 방한 및 지역 관광 활성화로 이어지도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com