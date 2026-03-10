롯데시네마, '프로젝트 헤일메리' '엔시티 드림 투어' 3월 광음시네마서 공개

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 롯데시네마가 3월 광음시네마 라인업을 공개하며 관객들에게 차별화된 청각적 몰입감을 예고했다.
광음시네마는 일반 상영관 대비 압도적인 출력과 정교한 사운드 튜닝을 통해 작은 디테일부터 거대한 폭발음까지 생생하게 구현하는 것이 특징이다. 이번 3월 라인업은 광음시네마의 특색에 맞춰 ▲레이싱 블록버스터, ▲SF 신작, ▲콘서트 라이브뷰잉까지 사운드 몰입감이 필수적인 콘텐츠로 구성되었다.
먼저 11일부터 15일까지 'F1®: 더 무비'를 광음시네마에서 재상영한다. 개봉 당시 '광음 열풍'을 이끌었던 대표작으로, 엔진의 굉음과 타이어의 마찰음 등 레이싱 경기의 에너지를 온몸으로 만끽할 수 있다. 특히 광음시네마 특유의 묵직한 저음을 통해 관객이 마치 서킷 위에 서 있는 듯한 박진감과 쾌감을 생생하게 구현한다.
이어 18일에는 올 상반기 최고의 SF 기대작 '프로젝트 헤일메리'를 광음시네마에서 선보인다. 광활한 우주를 배경으로 한 이 작품은 정교한 음향 연출이 몰입도를 좌우하는 만큼, 광음시네마 사운드로 관람할 때 그 진가가 극대화된다. 깊은 저음과 미세한 디테일까지 잡아내는 광음시네마가 SF 영화 특유의 공간감을 입체적으로 구현해 서사적 몰입도를 한층 더 끌어올릴 것으로 기대된다.
마지막으로 오는 21일, 28일 양일간 '2026 엔시티 드림 투어 '더 드림 쇼 4 : 퓨처 더 드림' 피날레'가 광음시네마에서 생중계된다. 아티스트의 파워풀한 성량은 물론 공연장을 가득 메운 관객의 함성까지 입체적으로 재현해 실제 콘서트장의 열기를 그대로 전달한다. 광음시네마가 선사하는 풍부한 저음과 균형 잡힌 사운드의 조화는 라이브 공연 특유의 에너지를 가감 없이 드러낸다.
롯데시네마 관계자는 "광음시네마는 소리가 주는 감동을 완성하는 음향특화관"이라며 "앞으로도 관객들이 오직 극장에서만 경험할 수 있는 차별화된 음향 환경을 선보일 것"이라고 전했다.
