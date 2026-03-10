数据：韩国2025年人均GNI为3.68万美元 连续三年增长

纽斯频通讯社世宗3月10日电 最新数据显示，2025年韩国人均国民总收入（GNI）增至约3.68万美元，连续三年实现增长。同时，去年第4季度实际国内生产总值（GDP）增长率修正值为-0.2%，小此前公布的初值略有上调；全年经济增长率与初值一致，为1%。

【插图=AI生成】

据韩国银行（央行）10日发布的《2025年第4季度及年度国民收入（初值）》统计，去年韩国的人均国民总收入为3.6855万美元，较前一年（3.6624万美元）增长0.3%。

至此，韩国人均国民总收入自2023年起连续三年实现增长。以韩元计算，人均国民总收入为5241.6万韩元，首次突破5000万韩元大关，同比增长4.6%。

韩国人均国民总收入增幅按韩元计从2024年的6.1%收窄至2025年的4.6%，按美元计则从1.5%收窄至0.3%。

韩国人均国民总收入2014年首破3万美元大关，2021年曾增至3.7898万美元，后受2022年韩元贬值影响回落至3.5229万美元。此后，2023年和2024年分别录得3.6194万美元和3.6745万美元，呈反弹趋势。

韩国去年全年的实际GDP增长率修正值与早前公布的初值相同，为1%。而第4季度增长率环比下降0.2%，较初值（-0.3%）上调0.1个百分点。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社