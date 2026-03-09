밀양시, 여성단체협의회와 양성 평등 실현 방안 등 논의

[밀양=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남 밀양시는 9일 여성회관 이음마루에서 밀양시여성단체협의회 회원 13명과 함께 시민과 '소통하기 좋은 날' 열다섯 번째 만남을 가졌다고 밝혔다.

안병구 경남 밀양시장(왼쪽 여섯 번째)이 9일 밀양시여성단체협의회 회원들과 '소통하기 좋은 날' 열다섯 번째 만남을 가진 후 기념 촬영을 하고 있다.[사진=밀양시] 2026.03.09

간담회는 시정 운영에 대한 시민들의 현장 목소리를 직접 청취하고, 지역 여성 리더들의 다양한 의견을 수렴해 시정에 반영하기 위해서다.

이날 만남은 시의 일방적인 정보 전달 방식에서 벗어나, 장명희 밀양시여성단체협의회장이 올해 협의회에서 추진하는 사업의 추진방향을 직접 소개하며 시작됐다.

이어 참석자들은 주거, 돌봄, 교육, 복지, 출산장려 등 생활 밀착형 분야를 중심으로 현장에서 느끼는 애로사항과 건의사항을 자유롭게 전달했다.

주요 논의 사항으로는 2025년부터 양성평등기금을 통해 추진 중인 출산장려운동 '행복해요! 둘째맛남' 사업의 현황과 개선 방안이 다뤄졌다.

여성단체의 역량 강화와 실질적인 양성평등 실현을 위한 과제들에 대해 심도 있는 대화를 나누며, 남녀 모두가 행복한 밀양을 만들기 위한 협력 방안을 모색했다.

