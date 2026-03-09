BNK부산은행, 외국인 고객 위한 서포터즈 제도 도입 운영

5개 영업점 외국인 서포터즈 배치

금융 가이드북·상품권 이벤트 진행

[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = BNK부산은행이 외국인 고객의 금융 서비스 이용 편의를 높이기 위한 현장 지원 체계를 강화했다.

부산은행은 9일 외국인 고객을 대상으로 한 'BNK부산은행 외국인 서포터즈' 제도를 도입해 운영한다고 밝혔다.

BNK부산은행이 외국인 고객의 이용 편의를 지원하기 위해 'BNK부산은행 외국인 서포터즈'를 배치해 운영한다.[사진=BNK경남은행] 2026.03.09

부산지역 외국인 유학생과 거주 외국인이 꾸준히 늘고 있는 데 따라 언어·문화 장벽을 해소하고 원활한 금융 거래를 지원하기 위한 조치다.

외국인 서포터즈는 부산지역 대학 인근을 포함한 15개 영업점에 배치됐다. 다양한 국적의 유학생과 외국인 주민으로 구성된 이들은 방문 고객의 의사소통을 돕고, 계좌 개설 등 금융 업무를 지원하는 역할을 한다.

부산은행은 또 외국인 고객의 금융 이해도를 높이기 위해 '외국인 고객용 금융거래 가이드북'을 제작해 영업점과 모바일뱅킹 앱에 게시했다. 가이드북에는 계좌 개설, 모바일뱅킹 사용법, 금융사기 예방법 등 기본적인 금융 안내와 전용 상품 정보가 담겼다.

은행은 이밖에도 새 학기를 맞아 부산 주요 대학을 대상으로 이동점포를 운영하고, 오는 5월 말까지 외국인 신규 고객 2,000명에게 편의점 모바일 상품권을 제공하는 이벤트를 진행한다.

옥영수 BNK부산은행 개인고객부장은 "외국인 고객이 언어와 정보의 한계를 느끼지 않고 금융 서비스를 이용할 수 있도록 다양한 지원책을 마련했다"며 "앞으로도 외국인 고객이 보다 편리하고 안전하게 금융 거래를 할 수 있도록 지속적으로 개선하겠다"고 말했다.

