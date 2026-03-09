서철모 서구청장 "송전선로 건설, 국가 불신과 지역 갈등만 야기"

9일 주간업무회의서 '송전선로 건설사업' 반대 입장 표명

송전로, 노은동, 진잠·학하동, 기성·관저동 등 대전 7동 통과

[대전=뉴스핌] 오종원 기자 = 서철모 대전 서구청장은 9일 주재한 주간업무회의에서 주민 수용성이 충분히 확보되지 않은 송전선로 건설사업 추진에 반대한다는 입장을 밝혔다.

이날 서철모 청장은 "정부와 한전은 송전선로 건설이 안정적인 국가 전력수급을 위해 필요한 사업이라고 하지만 해당 사업 추진방식이 국가사업에 대한 불신과 지역 갈등을 야기하는 결과를 초래하고 있다"고 말했다.

서철모 서구청장이 9일 주간업무회의를 주재하며 송전선로 건설사업 반대 입장을 밝히고 있다. [사진=대전 서구] 2026.03.09 jongwon3454@newspim.com

그러면서 "송전선로 입지선정위원회 운영기간이 단축돼 주민 의견이 충분히 반영되지 못할 여지가 있고, 사업대상지역을 결정할 때도 관련 지자체가 광범위하게 지정되다 보니 최적 또는 최단 노선에도 해당되지 않는 지역이 포함되는 문제가 발생한다"며 우려를 표했다.

끝으로 서 청장은 송전선로 건설사업으로 인해 우리 구민의 안전과 재산권이 침해되지 않도록 대응할 방침이라고 밝혔다.

한편 이날 서 청장이 반대 입장을 밝힌 '신계룡-북천안 송전선로 건설사업'은 한국전력공사가 추진 중인 사업으로 초고압 송전선로가 도심을 지난다는 등 우려로 지역 내에서 반발이 잇따르고 있다.

아울러 해당 송전선로는 대전 유성구 노은동, 진잠·학하동, 서구 기성·관저동 등 대전 7개 동 등 도심 지역이 포함된 것으로 알려지면서 지역 주민과 시의회, 기초지자체에서도 반발이 꾸준히 이어지는 상태다.

지난 4일 정용래 유성구청장은 "유성구는 대규모 공동주택 단지와 생활권이 밀집된 지역으로 도시 여건을 고려하지 않은 초고압 송전선로 경과 노선이 결정될 경우 수용하기 어렵다"고 강조했다.

한전은 최근 노선 확정을 위한 입지선정위원회가 개최했으나 위원회 구성 문제를 둘러싼 반발로 회의가 파행돼 해당 논의가 오는 16일로 미뤄진 것으로 파악됐다.

jongwon3454@newspim.com