[6·3지선 주자] 백승주 전 국방부 차관, 경북도지사 출마 선언

'행복 경북 건설' 5대 공약 제시

[경북종합=뉴스핌] 남효선 기자 = 국방부 차관과 국회의원을 역임한 백승주 전 전쟁기념사업회 회장이 '6·3 지방선거' 경북도지사 출마를 공식 선언했다.

백 전 차관은 9일 대구경북신공항이 들어서는 군위군청 앞에서 기자회견을 열고 출마 선언문을 통해 "경북이 다시 대한민국을 이끄는 중심 지역이 되도록 만들겠다"며 "경북은 대한민국 산업화를 이끌었던 중심 지역이다. 이제 다시 경북이 대한민국을 이끄는 힘이 되도록 경북의 미래를 새롭게 설계하겠다"고 강조했다.

백승주 전 국방부차관이 9일 대구경북신공항이 들어서는 군위군청 앞에서 기자회견을 열고 '6·3 지방선거' 경북도지사 출마를 공식 선언하고 있다.[사진=백승주예비후보] 2026.03.09 nulcheon@newspim.com

백 전 차관은 "2015년 박정희 대통령 생가에서 정치를 시작하며 고향과 대한민국 발전을 위해 헌신하겠다고 약속했다"며 "그 약속을 경북 도정에서 실천하기 위해 도지사 출마를 결심했다"며 출마 배경을 밝혔다.

그러면서 백 차관은 ▲박정희 공항 조기 착공 완공▲어르신 장례비 지원 확대▲절대 농지 제도 개혁▲구미 K-방산 산업 육성▲포항항 종합 물류항 전환 등을 '행복 경북 건설' 위한 5대 공약으로 제시했다.

백 전 차관은 또 "세대와 지역, 인맥 중심의 낡은 정치 문화를 넘어서고 공직 사회의 권위주의적 관행을 바꾸겠다"며 "경북 행정을 도민 중심의 봉사 행정으로 혁신하겠다"고 강조하고 경북 도정 체질 개선을 위한 '5가지 OK 정신'을 제안했다.

백 전 차관은 "도민의 큰 머슴이 되겠다"면서 "행복한 경북을 만들기 위해 모든 역량을 다하겠다"며 지지를 호소했다. 앞서 백승주 예비후보는 지난 8일 마감된 국민의힘 광역단체장 공천 후보 신청을 한 것으로 전해졌다.

nulcheon@newspim.com