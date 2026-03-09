전남도, 광주 남구서 행정통합 소통 대장정 마침표

27개 시군구 순회 타운홀미팅 종료...7월 출범 본격 준비

[무안·광주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남도는 9일 광주 남구청에서 전남·광주 행정통합을 주제로 한 찾아가는 타운홀미팅을 열고 두 지역 27개 시·군·구 순회 소통 일정을 마무리했다고 9일 밝혔다.

전남도는 지난 1월 19일 영암군을 시작으로 2월 3일까지 고흥·순천·강진 등 전남 22개 시군에서 도민공청회를 진행했다.

이어 2월 4일부터 13일까지 방송 3사가 주관한 전남·광주 5개 권역별 타운홀미팅을 열었으며 지난달 27일 광주 동구를 시작으로 서구·광산구·북구에 이어 남구를 마지막 일정으로 50여 일간의 소통 대장정을 마쳤다.

[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 김영록 전남도지사가 9일 광주 남구청사 대회의실에서 열린 '전남광주특별시 출범, 광주 남구 초청 타운홀미팅'에서 모두 발언을 하고 있다. 2026.03.09 bless4ya@newspim.com

이날 남구 타운홀미팅 행사에는 김영록 전남도지사와 남구청장, 구의장과 구의원, 주민자치위원, 통장단, 시민·사회단체, 남구 시민 등 300여 명이 참석했다. 이번 타운홀미팅은 '전남광주통합특별시 설치를 위한 특별법'이 3월 5일 공포·제정된 이후 7월 1일 역사적인 출범을 앞두고 있어 그 의미를 더했다.

김영록 지사는 통합 추진 경과와 전남광주통합특별시의 미래상, 특별법 주요 특례, 남구 비전 등을 시민들께 PT로 직접 설명하며 통합특별시의 구체적 비전을 제시했다.

질의응답에서는 대촌 에너지밸리와 송암공단 활성화, 남구 축제 육성, 공공기관 이전 등 지역 현안에 대한 시민 의견이 제시됐으며, 전남도는 이를 향후 통합특별시 실행계획에 반영할 계획이다.

전남도 관계자는 "7월 1일 전남광주통합특별시 출범으로 대한민국 제1호 광역통합 시대가 열릴 것"이라며 "남구는 에너지벨리-나주혁신도시 연계 신산업 클러스터, 도시첨단국가산단을 중심으로 한 첨단산업 허브, 근대역사·문화교류권 조성 등을 통해 통합특별시의 핵심 축이 될 것"이라고 말했다.

전남도는 실무준비단을 중심으로 타운홀미팅 등에서 수렴한 시·도민 의견을 종합해 출범 계획을 구체화할 방침이다. 광주 자치구 타운홀미팅은 지상파 유튜브 채널을 통해 생중계·다시보기로 제공됐다.

