안성시, 첨단 반도체 소부장 기업 ㈜이오테크닉스 방문

[안성=뉴스핌] 이석구 기자 = 경기 안성시가 기업하기 좋은 환경 조성과 반도체 소부장 산업 이해도 제고를 위해 안양시 소재 ㈜이오테크닉스를 방문했다.

9일 시에 따르면 이번 방문은 첨단 반도체 소부장 기업의 기술력과 산업 현장의 운영 상황을 확인하기 위해 마련됐다.

첨단 반도체 소부장 기업 ㈜이오테크닉스 둘러보고 있는 김보라 안성시장[사진=안성시]

이날 안성시 관계자들은 기업 측으로부터 회사 현황, 주요 기술, 생산공정에 대한 설명을 듣고 주요 생산시설과 설비를 둘러봤다.

㈜이오테크닉스는 현재 안성시 원곡 지문일반산업단지 실소유자 개발 사업시행자로 7만2000㎡ 부지에 인공지능(AI) 기반 첨단 설비를 갖춘 공장을 조성 중이며 향후 인력 채용도 추진할 예정이다.

특히 ㈜이오테크닉스는 반도체 및 디스플레이 관련 분야의 레이저 장비 부문에서 높은 기술력과 시장 경쟁력을 보유한 전문기업으로 평가받고 있다.

성규동 ㈜이오테크닉스 회장은 "기술 경쟁력 강화를 위한 연구개발을 지속해 기업 성장과 안성시의 첨단 반도체 산업 발전에 기여할 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.

이에 시 관계자는 "반도체 산업은 지역경제와 밀접한 관련이 있는 중요한 분야인 만큼 앞으로도 기업과의 소통을 지속하고 기업 활동에 도움이 되는 산업환경 조성을 위해 노력하겠다"고 말했다.

