평택시, 기초생활수급자 대상포진 예방접종 무료 지원…65세 이상

[평택=뉴스핌] 이성훈 기자 = 경기 평택시가 65세 이상 취약계층 어르신의 건강 증진과 예방접종 비용 부담을 완화해 주기 위해 대상포진 예방접종을 무료로 지원한다.

9일 시에 따르면 대상포진은 과거 수두를 일으켰던 수두대상포진바이러스가 신경절에 잠복해 있다가 면역력이 저하될 때 활성화되어 피부 발진과 심한 통증을 유발하는 질환이다.

평택시, 기초생활수급자 대상포진 예방접종 무료 지원 안내 홍보물[사진=평택시]

특히 65세 이상에서 발병 위험이 크게 높고, 신경통 등 합병증으로 이어질 가능성이 커 예방접종이 중요하다.

하지만 접종은 발병률을 낮추고 합병증 위험을 줄이지만 비용 부담으로 취약계층 접종률이 낮다는 지적이 있었다.

지원 대상은 주민등록상 평택시에 거주하는 65세 이상 기초생활수급자로 과거 대상포진 예방접종 이력이 있거나 접종 금기자, 외국인은 제외된다.

대상자는 신분증을 지참해 관내 위탁의료기관 82개소를 방문하면 무료로 접종을 받을 수 있으며 단 의료기관별 백신 물량 소진 시 접종이 어려울 수 있어 방문 전 전화로 백신 보유 여부를 확인해야 한다.

송탄보건소 관계자는 "대상포진 무료 예방접종 지원이 취약계층 어르신들의 경제적 부담을 덜고 건강한 노후를 위한 질병 예방에 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.

krg0404@newspim.com